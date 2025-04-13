鋒面逐漸遠離！ 各地白天氣溫轉涼 明起迎整週好天氣

昨日至今晨雨量觀測。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/13 11:02

〔記者林志怡／台北報導〕受到鋒面通過影響，昨日各地陸續出現大雨，中央氣象署指出，隨著鋒面今日逐漸遠離，北台灣雨勢已經緩和，其他地區降雨則預計在晚間後明顯趨緩，但受到東北季風影響，今日各地氣溫偏低，北部地區白天氣溫僅18至19度，其他地區約20度左右，但接下來整週都將是溫暖且晴朗的好天氣。

中央氣象署預報員陳姵安說明，昨日晚間至今日清晨受到鋒面通過影響，各地有顯著降雨出現，又以中部以北、中南部、花東山區等最明顯，其中花蓮、南投地區的近山區24小時累積雨量達100毫米，位於平地的桃園中央大學測站3小時累積雨量也突破100毫米，達到豪雨等級。

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此外，陳姵安說，嘉義、台南、中南部平地也陸續有較大時雨量出現，並達到大雨等級，隨著今日鋒面逐漸遠離，雖持續有局部短暫陣雨，雨勢已經明顯緩和，預計今日晚間就會趨緩，北部、東北部地區今日則雲量偏多，東北地區有零星雨。

陳姵安也提到，鋒面通過後，各地受到東北季風影響，各地氣溫明顯下降，北部地區白天氣溫僅18至19度，南部地區24至25度，其他地區約20度，且因環境轉乾，明日清晨還有輻射冷卻影響，北部地區夜間、清晨低溫下探14度。

對於未來一週的天氣，陳姵安說，週一東北季風減弱，各地氣溫回升，且水氣將明顯減少，且一直到週四前，都將維持晴朗的好天氣，僅東半部地區、恆春半島容易有零星短暫雨；週二受到風向轉變影響，白天氣溫較週一稍有下降，但週三起將持續回暖，下半週南部地區白天氣溫可達30度。

陳姵安提醒，週五、週六過後，水氣將明顯增加，可能陸續有短暫降雨發生，尤其中部以北、東半部地區、南部山區降雨機率偏高，並預計影響較長的時間，提醒民眾週末出門務必攜帶雨具，並持續關注最新的天氣預報。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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