1292億太空望遠鏡恐報廢！川普擬大砍太空預算 馬斯克警告「令人不安」

太空探索科技公司執行長馬斯克對川普政府擬大幅削減美國國家航空暨太空總署科學經費的消息表達強烈關切，直言「令人不安」。（路透）

2025/04/13 11:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）對川普政府擬大幅削減美國國家航空暨太空總署（NASA）科學經費的消息表達強烈關切，直言「令人不安」。據報導，白宮向聯邦機構提交的「預算退回」文件顯示，NASA的科學項目預算可能被腰斬，衝擊範圍涵蓋幾乎所有研究任務。

綜合外媒報導，根據文件指出，NASA各大科學領域預算遭遇全面砍殺，天文物理學與太陽物理學預算恐削減逾三分之二，地球科學將減少超過一半，行星科學也將面臨三成縮水。多數現役及開發中的科學任務恐將被迫取消。外界憂心，已耗資近40億美元（約新台幣1292億元）、歷經20年研發、預定明年秋季發射的南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope）恐面臨胎死腹中的命運。

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根據計畫，位於馬里蘭州的戈達德太空飛行中心也可能遭到關閉，導致約1萬名員工失業，堪稱NASA自成立以來最具毀滅性的一波裁撤。除了NASA，國家海洋暨大氣總署（NOAA）也遭遇重擊。提案建議削減13億美元的總體運營與研究經費，幾乎完全取消該機構所有氣候研究工作，包括關閉氣候研究中心、裁減數百名聯邦與學術界的氣候科學家。海洋和大氣研究辦公室的經費將從4.85億美元驟降至1.71億美元，幾乎形同「被消失」。同時，國家海洋漁業局也將失去超過3.24億美元的經費。

多位科學界人士痛批這些削減是「滅絕級事件」，警告美國多數基礎科研任務將遭摧毀，私人企業難以填補這一空白，特別是火星、木星及太陽系外的深空任務等長期且昂貴的探索計畫。前NOAA局長史賓拉德（Rick Spinrad）直言，這項政策若落實，將對美國保護國民與維持全球領導地位造成「毀滅性打擊」。長期擔任海洋與大氣研究辦公室主任的麥克萊恩（Craig McLean）更警告：「這樣的削減將會奪走生命。」

參議員范霍倫（Chris Van Hollen）也發出強烈反對聲明，批評此舉「短視且危險」，並誓言保衛戈達德中心不被裁撤。他強調，這些預算削減內容目前仍屬初步文件，最終結果仍需國會審議通過。他對國會多數議員不會支持此案抱持信心，並批評白宮預算辦的提案與國會的科學發展意圖背道而馳。

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