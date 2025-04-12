民進黨員涉共諜案 吳釗燮前助理何仁傑遭羈押

台北地檢署聲押吳釗燮前助理何仁傑，台北地院裁准羈押。（資料照）

2025/04/12 10:22

〔記者林嘉東／台北報導〕檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，追查出國安會秘書長吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑也遭吸收成為共諜。台北地檢署認定何涉嫌將外交部的機密資料提供給中共情治人員，日前拘提何男到案後，以何涉犯國安法犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞向台北地方法院聲押獲准。

檢調在偵辦總統府遭共諜滲透的國安事件中，查出民進黨籍新北市議員李余典特助黃取榮（民進黨前黨員）多年前在中國經商時遭到中共情治人員吸收，回台發展組織，並在台灣蒐集重要情資換取報酬。

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黃取榮透過在民進黨的人脈，先找好友民進黨民主學院前副主任邱世元，再吸收總統賴清德在擔任副總統時的機要吳尚雨，直到賴清德擔任總統，吳尚雨成為總統府總統辦公室聘用諮議期間，都一直偷偷將賴清德的一舉一動、包括出訪友邦的機密資料，交由邱世元轉交給黃取榮，黃再帶往中國交給情治人員。

檢調查出，黃取榮還吸收長年跟隨在吳釗燮身邊的何仁傑，由於當時吳釗燮擔任外交部長，由何蒐集外交部的重要情資後交給黃，黃再將這些情資帶往中國交給情治人員。檢調在今年2月18日發動搜索約談，隔天將邱世元、黃取榮收押禁見。總統府知悉後，隨即解除吳尚雨職務，2月23日，檢調再發動第2波搜索，將吳尚雨拘提到案後，2月24日將吳男收押禁見。

檢調掌握黃取榮吸收何仁傑後秘密蒐證，當徐巧芯質詢披露何仁傑的身分時，檢調怕打草驚蛇，立即發動搜索約談，並將何仁傑收押禁見。

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