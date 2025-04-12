賴清德：與美談判關稅「過程順利」 涉外人士：穩健部署搶先機

總統賴清德6日透過影片向國人說明應處美國對等關稅的五大對策。（資料照，總統府提供）

2025/04/12 18:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今出席「國際扶輪3523地區地區2025年地區年會開幕式」，以「全球經貿變化的台灣新布局」為題發表演說，其中提及美方將台灣跟以色列列為第一批談判國家，台美雙邊已經在昨晚就關稅議題進行談判，「過程順利」。涉外人士認為，這凸顯賴總統穩健部署已搶先機，

涉外人士說，美國貿易代表葛里爾昨接受福斯新聞訪問也主動表示，將與台灣及以色列代表討論關稅問題。由美方主動證實台灣確實被列入美國談判第一梯隊名單，備受關注，背後凸顯三大意義，

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首先，涉外人士指出，從美、以兩國緊密夥伴關係來看，台灣被同列為第一波談判國家，顯示美國對台灣的重視，台灣對美方有重要意義，無論是作為貿易夥伴的互利互補、台灣完整產業鏈的強大製造力對美國再工業化的意義，以及美國在地緣政治、印太區域戰略佈局等，作為第一島鏈核心的台灣都具備相當重要的關鍵地位。

其次，涉外人士認為，這凸顯台灣做足準備。從美方各種對外的表示都可以看到，除非提出對準解決逆差、處理非關稅貿易障礙，並且對防止供應鏈染紅、洗產地轉運等具體方案，否則美方都不願意啟動談判。台灣則在相當迅速時間內提出五大因應對策，並透過多方既有管道多管齊下對外溝通交涉，賴總統日前投書彭博社亦明確表達台灣負責任態度及立場。台灣被美方列為第一梯隊談判名單，凸顯台灣有做足準備，相較於國際上其他國家明顯快且有進展。

再者，涉外人士表示，美國川普總統宣布對等關稅，府院隨即零時差啟動因應會議、盤點談判工具、擬定對內對外具體對策，即便在野黨與相關有心人士亦無間斷地操作疑美論、疑賴論，敲鑼打鼓要政府採報復性措施進行反制，一味唱衰台灣等各種惡意批評，但此刻台灣在談判名單上的優先順序，凸顯賴政府「謀定而後動」、「誠實面對問題、解決問題」的務實態度和縝密準備，才是因應挑戰的正確態度。

涉外人士還說，事實上，比起其他國家，台灣可以說是最早開始準備，打從去年川普總統當選，賴總統即責請國安、外交、行政團隊，盤整川普總統競選期間對台灣各項主張與經貿政策，以盤整我們的應對，並成立專責工作小組，集合貿易談判、產業經濟、國安、外交等各領域專家及團隊成員開始準備，即時掌握美方關稅與經貿政策最新情勢發展。因此，才能從川普總統一祭出對等關稅政策，對內就能拿出衝擊因應方案，對外則接連提出對應策略。

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