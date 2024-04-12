嘉縣賞螢 精選22景點享旅宿優惠

嘉義縣螢火蟲季活動開跑，推出限定賞螢優惠遊程、親子住宿贈禮等活動。（記者王善嬿攝）

2024/04/12 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣山區螢火蟲復育有成，四十二種螢火蟲品種，居全台之冠，每年四至五月是螢火蟲最活躍季節，縣府結合農業部農村發展及水土保持署南投分署與旅宿業者，推出「螢光派對，來嘉共舞」活動，精選廿二處賞螢景點，有限定賞螢遊程、親子住宿贈禮、平日住宿可免費手作體驗等，邀民眾體驗仲夏夜螢光之美。

遊秘境訪部落 4條導覽路線

嘉義縣長翁章梁、農村水保署南投分署長傅桂霖、番路鄉長蕭博勝、阿里山鄉長高瑞芳等人昨在公興森態園區為賞螢季宣傳。

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翁章梁表示，嘉義山區有許多賞螢秘境，例如結合當地特色文化體驗的鄒族部落夜遊賞螢，今年與雄獅旅遊業者推出公興森態園區、圓潭生態園區、迷糊步道及梨園寮等四條賞螢導覽遊程，最低八九九元就能賞螢。

送賞螢包 免費揉茶、咖啡烘焙

賞螢季限定優惠，五月於平日週四入住指定民宿，贈送十二歲以下兒童親子賞螢包，或指定餐飲店家消費打卡贈賞螢氣球；農村水保署「平日住宿贈體驗活動」，四至五月週一至週五入住指定民宿，贈免費揉茶、咖啡烘焙等體驗活動。

阿里山鐵道、步道 與螢共舞

縣府文化觀光局表示，廿二處賞螢景點分布梅山、竹崎、番路、中埔及阿里山鄉，其中賞螢獨「嘉」特色，如「螢河鐵道」美景包括阿里山林鐵梨園寮、水社寮、奮起湖車站，還有竹崎鄉圓潭生態園區「步道賞螢」；阿里山鄉豐山社區、十字社區「秘境賞螢」，及阿里山鄉樂野部落迷糊步道、里佳部落親水生態公園「部落賞螢」，期間可預約導覽體驗，可查詢「慢遊嘉義」臉書專頁。

阿里山林鐵梨園寮車站螢火蟲奇幻美景。（嘉義縣府提供）

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