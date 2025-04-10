獨家》警涉變相吃案「排隊車」違停又找網紅爆假料 南檢調查瀆職

休旅車突然停在慢車道，一會兒停、一會兒網前開，疑似占用慢車道排隊。（民眾提供）

2025/04/10 00:27

〔記者王捷／台南報導〕占用慢車道、違停排隊進入保養廠的休旅車，疑間接導致女大生車禍，台南梁姓警員沒有裁量權卻堅持沒違停，不願列入車禍筆錄中，罔顧女大生權益，還疑似向網紅Cheap爆料，誤導輿論是「議員施壓」，等於變相吃案，台南地檢署已分案查瀆職。

網紅Cheap月初以梁員具名檢舉的內容，在臉書曝光「議員施壓」案，他指控，女大生騎車與名車碰撞，議員向南警一分局施壓，要找輛路邊「不相關」的休旅車列事故相關人，替女大生墊背賠錢。

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女大生認為，她是為了閃突然停在慢車道的休旅車才發生車禍，她懷疑休旅車違規停車；但是梁員不認為，也堅持不將休旅車列為相關人，女大生才透過家人找議員陳情。

據了解，這輛休旅車是準備排隊進入保養廠，結果把慢車道當排隊車道，影響機車通行，這可能違反道路交通管理處罰條例60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，可處900元到1800元以下罰鍰。

實務上，警方處理車禍時，發現疑似違規情況，與事故發生具因果關係，這樣的因果關係是否有肇事責任，不是由現場警員說得算，例如像是梁員一樣的交通分隊警員，在處理車禍時沒有裁量權，他們的工作是盡量蒐集證據，給交通大隊在初判、車鑑會鑑定與法院裁量時，做有效的判斷。

但是，女大生向梁員反映休旅車違規停車時，梁員堅持沒有違規停車，未將現場證據確實收集，等同變相吃案，女大生擔心會影響未來責任認定，因此向議員陳情，希望能將休旅車列為相關人，梁員得知後，不但向女大生聲稱找議員來說也沒用，因次被記申誡後，又向網紅Cheap具名檢舉。

Cheap可能不清楚警方在調查車禍的實務操作，也未向警一分局求證，在爆料後翻車。而梁員罔顧車禍當事人的權益，涉嫌瀆職，台南地檢署獲報後，分案調查，另外督察單位也介入了解，梁員是否洩密。

女大生被撞倒前，可看到保養廠停滿車輛，休旅車疑似正排隊要入場。（民眾提供）

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