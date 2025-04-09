徐巧芯誣指外交部北美司專員為共諜 當事人妻子怒：一定要罷免她！

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/04/09 23:54

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯9日質詢國安局長蔡明彥時，爆料稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，蔡明彥提醒資料有誤，外交部長林佳龍也確認，只是名字相同。不過徐巧芯還是將無關人員的長相，在社群平台曝光，自知翻車後刪圖，僅輕描淡寫說了句道歉，被誣指為共諜的何員妻子氣炸，9日晚間跳出來呼籲「一定要罷免徐巧芯！」

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徐巧芯今天在立院外交及國防委員會質詢，爆料吳釗燮身邊一名「何姓助理」也是共諜，但目前尚未浮出檯面，問國安局是否正在調查。她還以投影片秀出她口中的共諜、何姓男子的名片、照片及職務經歷，以及其他涉案人的關係圖，並指稱何員現職為「外交部北美司專委」。蔡明彥答詢當下就表示，徐巧芯的資料可能有誤，且恐違反個資法。但徐巧芯堅稱其資料來源都是「網路公開」，不會有違法疑慮。

之後林佳龍表示，他得知此事後有請同仁去查，應該是錯誤資料，涉案人並非外交部北美司的同仁據悉，外交部北美司確實有一名何姓專委，與徐巧芯指稱的涉共諜案人員同名同姓，但涉案人員的職務經歷與徐巧芯今天質詢簡報所展示的資料完全不符，但徐巧芯卻用何姓專委的照片來做質詢，而且下午她還在臉書發文，貼上同一份誤植錯誤資訊的簡報圖痛批何員。

但徐巧芯自知翻車後，編輯了原貼文，除了刪掉原本誤植錯誤資訊的附件，並新增「道歉啟事」（後來有改成「新增回應」）：「被調查的『何姓助理』，因為『同名同姓』，因此我在質詢時不慎用了錯誤的照片，造成對方的困擾，已立刻撤下，在此向外交部常任文官北美司的何姓官員道歉；但另外一位非常任文官的何姓助理，才是我提到的被調查對象，請國安單位盡快查辦。」

對此，一名自稱是何姓專員妻子的女網友在Threads上氣憤PO文：「為什麼我們一定要罷免徐巧芯！今天發生在我們身上血淋淋的栽贓陷害，明天就會發生在一般平民百姓身上！是的，我是今天被徐巧芯誣蔑為共諜的何姓專委的太太，我在此發誓今天所有經歷真實無誤。徐巧芯在質詢時，指名道姓說何姓專委是未曝光的共諜，國安局長有提醒他個資與資訊有誤；外交部長也出來澄清。但徐巧芯在明明知道已經錯誤資訊之後，在傍晚五點左右發臉書，用連連看把我先生名字、照片公布在她臉書……」

網友也灌爆徐巧芯臉書，「你怎麼縮了？刪掉了共諜圖片的連連看，是不是怕被告？短短30分鐘你改了5次本篇貼文的內容，而這篇共改了8次，是有多心虚？」、「把原本的『新增道歉啟事』改成『新增回應』，連承認錯誤的勇氣也沒有，毁人清譽，不罷你罷誰？」、「怕被罷免才道歉，換成是平常，你會道歉嗎？」、「妳等著被何姓專員告」。

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