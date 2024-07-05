連日高溫惹的禍？ 數以千計死魚擱淺嘉南大圳

小台江在嘉南大圳下游聞到惡臭，沿途探尋原因發現大量死魚擱淺在岸邊。（記者王姝琇攝）

2024/07/05 12:37

〔記者王姝琇／台南報導〕社大台江分校攜手台江流域學校策辦「台江流域專題研究人文營」，帶領學童暑期走入台江家鄉學習，今天在進行環境觀測過程，於安順寮排水線發現數以千計的大量死魚擱淺岸邊，親師生懷疑是否水質惡化，立刻通報水利及環保單位。

每年暑期社大台江分校結合台江流域學校策辦「台江流域專題研究人文營」，今年共有和順國中「台江社」、海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」，以及長平國小師生組隊參與，同時崑山科大空設系老師郭一勤也帶領大學青年，共同陪伴台江親師生，展開「安順寮排水線再生」、「護蟹」公車站牌、「鹿仔瑞港歷史現場再造」等空間設計探索。

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社大台江分校表示，親師生們今天分別前往安順寮排水線淨化場、布袋嘴寮鹿仔瑞港、海佃國小校門前的嘉南大圳，進行環境觀測及文化故事採集，台江社發現在安順寮排水線有部分死魚；小台江則是在嘉南大圳下游聞到惡臭，沿途探尋原因發現大量死魚擱淺在岸邊，估計有好幾千隻，不斷流向四草湖。

社大台江分校指出，當下已立即通報水利及環保單位，也懷疑水質是否嚴重惡化，特別是昨日台南市高達37度，高雄市更高達40度，導致大量魚類死亡；連日來高溫，呼籲沿著排水線種樹，同時上游也趕緊施設污水下水道，種樹引風，結合水岸空間，營造藍綠共生廊道，為台南城市降溫，因應全球暖化的危機。

台江流域專題研究人文營帶領學童暑期走入台江家鄉學習，今天展開環境觀測及文化故事採集。（記者王姝琇攝）

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