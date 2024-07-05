為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中研院28位新科院士 5名是清華人

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括哲學所講座教授楊儒賓。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括哲學所講座教授楊儒賓。（清大提供）

2024/07/05 13:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕中研院院士是台灣學術界最高榮譽，中研院昨天召開院士會議，選出第34屆共28位新科院士，其中5人是清華人。清華大學表示，其中楊儒賓是哲學所講座教授，葉均蔚是材料系講座教授，洪上程是化學系與中研院合聘教授。余振華、史維都是清華校友，還同是77級校友，相當不簡單。

清大表示，楊儒賓是中研院人文社科組院士，其專業領域是中國哲學及宗教研究，曾獲多項傑出研究獎項，著作《儒門內的莊子》更獲科技部人文及社會科學領域「2020最具影響力研究專書」。他與夫人方聖平催生清華文物館，已捐贈數千件近代東亞文書手稿、圖書文獻、書法繪畫給清華。

葉均蔚是中研院工程科學組院士，更是學碩博「三清」的清華人，也是全球知名的「高熵合金之父」。他一手開創的高熵材料研究領域，全球論文數已超過1萬6千篇。並在2021年獲行政院傑出科技貢獻獎；2024年「全球前2%頂尖科學家」榜單中，他更在單年度科學影響力排行榜名列全球材料領域第二、全台第一。

洪上程合聘教授是中研院數理科學組院士，同樣是學碩博「三清」的清華人，畢業後即在母校任教，曾獲傑出教學獎，擔任清華化學系與中研院的合聘教授。獲教育部學術獎、國科會未來科技獎。研究領域專注於有機化學、醣化學，他創新寡醣合成技術，還發現修復脊髓神經元的關鍵，為治療癱瘓者帶來曙光。

余振華是清華物理系77級、材料所79級，是中研院工程科學組院士，現任台積電研發副總，也是台積電最富盛名的「研發六騎士」之一，領導研發CoWoS封裝技術，成為AlphaGo和生成式AI蓬勃發展的重要助力。2017年獲總統科學獎，2013年獲選為電機電子工程師協會（IEEE）會士，也是清大傑出校友。

史維是清華動機系77級，中研院工程科學組院士，是知名航空太空工程學家，也是美國航空航天學會及美國機械工程師學會院士，曾任香港科技大學校長，也是清大傑出校友。

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括財料所校友及傑出校友余振華。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括財料所校友及傑出校友余振華。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括動機系傑出校友史維。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括動機系傑出校友史維。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括材料科學系講座教授葉君蔚。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括材料科學系講座教授葉君蔚。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括化學系合聘教授洪上程。（清大提供）

中研院公佈28位新科院士，其中清華大學就佔5人，包括化學系合聘教授洪上程。（清大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《整合科學、技術、工程、藝術和數學》培育跨域人才 苗縣STEAM教育中心成立
2024/07/05 05:30

《整合科學、技術、工程、藝術和數學》培育跨域人才 苗縣STEAM教育中心成立
解鎖「蘭花密碼」 興大植物學者楊長賢躋身中研院院士
2024/07/05 10:56

解鎖「蘭花密碼」 興大植物學者楊長賢躋身中研院院士

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
中研院捲入浩鼎風波 清大賀陳弘籲外部稽核
2016/04/21 22:06

中研院捲入浩鼎風波 清大賀陳弘籲外部稽核
沒手機、不會用電腦的新科中研院院士 楊儒賓：AI無法取代人文工作
2024/07/04 20:47

沒手機、不會用電腦的新科中研院院士 楊儒賓：AI無法取代人文工作

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播