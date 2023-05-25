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    檢調涉入im.B詐騙案？ 法部：行政調查中

    法務部常務次長黃謀信昨表示，有無檢調人員涉入im.B詐騙案，已由高等檢察署、調查局行政調查及了解中。（資料照）

    法務部常務次長黃謀信昨表示，有無檢調人員涉入im.B詐騙案，已由高等檢察署、調查局行政調查及了解中。（資料照）

    2023/05/25 05:30

    〔記者謝君臨、錢利忠、吳政峰／台北報導〕「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌吸金詐騙廿五億元，逾千人受害，前立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇等人質疑本案有檢調人員捲入，對此，法務部長蔡清祥、法務部常務次長黃謀信昨均表示，該案刑事部分由台北地檢署偵辦中，至於有無檢調人員涉入im.B詐騙案，已由高等檢察署、調查局行政調查及了解中。

    黃謀信昨列席立法院司法及法制委員會的案件審查會，會前媒體追問，是否有檢調人員涉入im.B詐騙案？他表示，這個還不知道，目前只是外界的傳聞，到底有或沒有須經過行政調查，行政調查沒有固定的時間表，因為這涉及到高檢署了解程度等。

    國民黨立委王鴻薇質詢時播放一段影片，片中為im.B舉行投資人說明會，講師提到調查局有人投資一千三百萬元等；黃謀信說，這分為刑事責任與行政責任，刑事案件部分由北檢偵查中，至於是否有調查員涉入，調查局督察室已經在做行政調查，而是否有檢察官介入，高檢署也會去了解。

    王鴻薇追問，若有檢調人員與im.B成員去高檔餐廳等，罪證確鑿的話，會做什麼處分？黃謀信說，目前都還在調查，結果如何還言之過早；從制度面來說，檢察官違反行政倫理規範可能會接受個案評鑑、會送懲戒法院等。

    北檢連發三次新聞稿說明

    黃也說，針對外界疑問，北檢已發布三次新聞稿說明得很清楚，絕對會按照事證偵辦，大家要相信北檢檢察官，會把案子查個水落石出。

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