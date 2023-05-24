陳歐珀案 民進黨今晚開廉政會

民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙風暴而退選，他強調自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受贊助，但絕無跟詐騙集團掛勾。（資料照）

2023/05/24 05:30

〔記者黃靖媗、陳政宇、陳昀／台北報導〕民進黨立委陳歐珀被時代力量前立委黃國昌爆料，曾無償使用im.B詐騙集團羅東大樓當後援會及服務處，廿一日宣布退選立委。黃國昌昨指出，早在二○二○年九月，陳歐珀的宜蘭友人就已出言勸告陳遠離曾耀鋒夫妻，指出曾是不法吸金業者，但陳仍繼續收受曾耀鋒夫妻提供的車子並一起投資。

陳歐珀辦公室對此重申，相關金流都可以查證，證明沒有不法，呼籲黃國昌趕快去檢調告發，交由司法查明事實。民進黨今晚將召開廉政會，討論陳歐珀是否違反廉政條例、對黨的形象是否造成損害，陳將到場說明。民進黨提名策略小組已決議提請今天中執會，同意陳歐珀退選。

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黃國昌昨表示，宜蘭友人曾警告陳歐珀，曾耀鋒經營的業務未經特許，是違反《銀行法》的不法吸金業者，「估計多者二年，少者一年內，檢調必介入偵辦」，勸告陳不應一天到晚在外飲酒作樂，不該拿的政治獻金就不要拿。

黃也指出，曾耀鋒透過陳歐珀認識許多政商名流，二○二○年六月立院交通委員會曾安排至宜蘭考察，當天正好是曾男五結豪宅招待所的入厝日，陳歐珀特別在結束考察後，安排官員與商人至曾的招待所開派對，當時交通部官員、台鐵官員、土地開發商皆是座上賓。

陳女兒被爆與詐騙主嫌投資房產

黃國昌痛批，「這種幾乎跨越法律紅線的事情都幹得出來，政府還宣示要成立打詐國家隊，被害者情何以堪？」

黃國昌也指出，陳歐珀的女兒、行政院前政務顧問陳振坤的女兒，與詐騙主嫌曾耀鋒三人曾各出三百萬元，合購房地產；黃國昌並透露，曾耀鋒夫妻花很多錢政治投資，且都是送現金，公司名下的政治獻金數目為零，呼籲曾經收過錢的政治人物們「有良心一點」，把錢吐出來。

針對黃國昌指控內容，陳歐珀日前曾出面說明，他女兒和陳振坤女兒、張淑芬等三人合資，一人出一、兩百萬元左右，還貸款兩千多萬元，目前房子正在出租狀態，相關金流都可以查證，證明沒有不法。

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