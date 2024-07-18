傳高虹安擬「辭職再投入補選」？林志潔：依法不得再選

外界傳出新竹市長高虹安擬在下週24日一審宣判前辭職，再投入市長補選？市府表示，是空穴來風的謠言。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/18 09:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣長楊文科昨天因貪污案被起訴，新竹市長高虹安立委任內助理費24日一審宣判，新竹政壇傳言，高虹安可能會在宣判前先辭職，再投入市長補選，以證清白；新竹市政府強調無此事；陽明交大法律學者林志潔也指出，其實依現行地方制度法，高虹安若辭職，就不能再參與補選，還錄製一段「法律小學堂」讓市民了解。

新竹市政府昨天針對這傳聞還鄭重其事澄清，強調目前各項政策都穩健推進，包括光武校舍、通學步道、關埔空橋等工程都陸續開工，市府團隊將戮力市政，為民服務，針對高虹安動向的猜測或流言，皆為不實謠言、空穴來風。

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林志潔在影片中提到，地方縣市首長如因貪污一審被判有罪，將停職，並由副市長代理，二審無罪則復職；地方縣市首長如因貪污被判有罪定讞則解職，如任期過半，由行政院派代理；如未過半，需進行補選。

另地方縣市首長因貪污被判有罪確定，依據選罷法排黑條款，之後不得成為候選人。如地方縣市首長辭職，則由行政院派代理，3個月內補選，辭職者不得投入該次補選。地方縣市首長如被罷免成功，則被解職，3個月內辦理補選，4年內不得在同一選舉區為同一公職人員的候選人；其於罷免案進行程序中辭職者亦同。

林志潔說，因有市民詢問，她以法律小學堂形式說明，相信市民應可清楚了解法律相關規定。

外傳新竹市長高虹安將在一審宣判前辭職再投入市長補選？陽明交大法律學者林志潔表示：若辭職是不得再參選市長的。（資料照，記者洪美秀攝）

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