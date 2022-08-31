3Q陳柏惟陪台中市市議員參選人陳玄曄登記

3Q陳柏惟陪「國民堂哥」陳玄曄登記，送上單車祝「騎開得勝」。（記者蘇孟娟攝）

2022/08/31 13:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕九合一選舉登記，前立委「3Q」陳柏惟今陪同「國民堂哥」陳玄曄完成台中市第3選區（烏日、大肚、龍井區）議員登記，團隊喊出「3Q團隊，接棒實踐」、「國民堂哥，全民議員」口號，陳柏惟更將當初卸任立委後自立法院騎回台中的單車，交付給陳玄曄，期許他「破風前行」，「騎開得勝」、「騎進議會」，陳柏惟指出，國民黨壓制年輕人，連黨內初選對年輕一輩的黃子哲及羅智強均有所不公，若要這種黨愈來愈式微，需要力助更多年輕人能衝進政治場合推倒它，他肯定陳玄曄的熱誠，喊出「支持陳玄曄就是支持陳柏惟」，籲若大家認同3Q團隊過去兩年的努力，就投給陳玄曄，讓更多台派進議會、為台中人做更多事。

陳柏惟說，去年10月23日罷免投票後，到29日離開立法院，他騎腳踏車回台中，當時很多人問他是否要重新再出發，地方支持者希望團隊應留在地方再服務，陳玄曄出身基層廚師，這幾年陪著他在地方深耕，更是他的「分身」，更是個性很好、關心民眾的人，過去3Ｑ團隊在台中地方最大成就「讓國民黨一個立委不見、兩個議員改掛無黨參選」，希望自覺政治離自己非常遙遠的民眾或是找不到人服務的民眾或希望3Q團隊繼續協助在地方服務，可以做不一樣的選擇，支持陳玄曄、支持年輕人打破派系把持、政治分贓的不公現象。

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陳玄曄說，自己從餐飲科學生到學徒、主廚、開餐廳，接著因為陳柏惟而收起餐廳、來到台中幫忙服務選民，再慢慢被鄉親肯定、留下來選議員，期盼能獲得市民肯定，讓他進入議會接棒實踐陳柏惟團隊的理念，他針對婦孺、長輩、經濟、交通提出了4大主軸的政見，未來會慢慢在臉書提出，希望能讓烏大龍更好。

陳柏惟送上昔日他從立法院騎回台中的單車，期許他「破風前行」，「騎開得勝」、「騎進議會」，陳玄曄完成登記後也騎上單車騎回烏大龍選區，陳柏惟日前在陪同立委林靜儀謝票時跌落吉普車，時隔半年今再度站上拜票車隊，當起直播手直播陳玄曄騎車過程，他「爬」上吉普車後表示，「為了哥哥不能怕，就當作心理復健」。

3Q陳柏惟陪「國民堂哥」陳玄曄登記，送上單車祝「騎開得勝」。（記者蘇孟娟攝）

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