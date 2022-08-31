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    今天登記好日 台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設

    今天登記好日，台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設。（記者蘇孟娟攝）

    今天登記好日，台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設。（記者蘇孟娟攝）

    2022/08/31 10:06

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕九合一選舉登記，今天逢好日，台中市一早就有人到場登記，民進黨來自12個選區的台中市議員參選人包括施志昌、王立任、楊典忠、曾威、謝志忠、林義偉、林祈烽、張耀中、蔡雅玲、黃守達、鄭功進、張玉嬿、林德宇等13人，組成「12新做團」，上午8點半就到登記會場豐樂公園登記，13人強調，台中市現任市長盧秀燕執政4年，重要交通建設如藍線捷運完全停擺，喊出「12新做、監督我來做、13席全上」口號，要力拼12個選區、13席議員全壘打，將組成強力助攻市政團隊，與民進黨台中市長參選人蔡其昌並肩作戰，開創台中建設新篇章。

    13名參選人手持星星建設牌指出，盧市府執政4年以來，施政總以選舉為優先考量，不做不錯，毫無創新作為，也導致市政始終停滯不前，他們來自12個選區聯合主題「12新做團」，除了取「12星座」的諧音趣味外，「新」是形容詞也是動詞，展現他們民進黨台中市長參選人蔡其昌聯手，帶來新作為，徹底翻新大台中。

    尋求連任的施志昌痛批盧秀燕未上任就表態不做「山手線」，讓甲安埔區4年來仍被邊緣化，王立任、林德宇與謝志忠、林祈烽等人則痛批，台中市捷運藍線早在4年前就通過可行性評估，但盧秀燕上任4年來，還是等不到藍線動工，其餘如屯區軌道建設停擺，未來若再進議會一定拚讓藍線4年內動工。

    楊典忠及鄭功進、張耀中則強調，盧市府在東區沒有推動社宅建設、空污治理成效有限，未來若能進議會，將攜手蔡其昌新市長一起拚市政新貌，包括推動學校營養午餐免費及敬老愛心卡可以全額使用等福利政策。

    張玉嬿與黃守達強調，4年來市政空轉，今天來自台中12選區共13名參選人，盼能進議會推動新建設，讓台中展新貌。

    至於新人蔡雅玲、林義偉與曾威則強調，長期在地方觀察及服務，感受到盧市府執政4年來，建設停滯，青年在台中生活仍極辛苦，甚至賣社宅用地，希望能拚進議會並與蔡其昌聯手，帶來新作為，希望各界支持新力量進入議會拚監督市政。

    眾人強調，包括捷運、社宅、環保、青年、營養午餐、工業區、舊城再生、綠空廊道等都是台中市民最在乎的議題，民之所欲，就是他們最關注的焦點，台中市民不僅需要一個行動派的市長，更需要有行動力、監督力、會做事的議員，「12新做團」來自12個選區的13名候選人絕對會戮力以赴，也懇請民眾支持。

    今天登記好日，台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設。（記者蘇孟娟攝）

    今天登記好日，台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設。（記者蘇孟娟攝）

    今天登記好日，台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設。（記者蘇孟娟攝）

    今天登記好日，台中綠營13議員組「12新做團」誓拚新建設。（記者蘇孟娟攝）

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