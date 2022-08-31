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    台中英系7議員參選人聯合登記 高喊「台中英、一定贏」

    台中英系連線7位市議員參選人，今天聯合造勢登記。（記者許國楨攝）

    台中英系連線7位市議員參選人，今天聯合造勢登記。（記者許國楨攝）

    2022/08/31 13:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中英系連線7位市議員參選人，包括陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜，31日上午由前立法院長、現任台灣日本關係協會會長蘇嘉全、市議員謝明源、邱素貞等人陪同完成參選登記，他們並高喊「台中英、向前行；台中英、一定贏」口號，現場氣氛熱絡、士氣高昂。

    「台中英」連線7位參選人，分別手持標語，提出共同訴求，包括65歲以上長輩健保不會少；營養午餐免費、營養加倍；捷運藍線四年動工，完善路網改善交通；興建社會住宅，落實居住正義；育兒政策升級，讓年輕人敢生敢養；發展策略產業，拉高薪資結構；落實減碳政策，發展綠色能源。

    他們並高喊「台中英、向前行；台中英、一定贏」口號，展現高昂戰鬥力；蘇嘉全致詞時表示，非常高興有機會陪同7位優秀參選人登記市議員，「台中英」名稱的由來，就是希望候選人能夠像鷹一樣飛翔在天空，要有一種魄力改革大台中市的市政，配合蔡其昌市長在未來組成的行動派團隊，能夠來監督市政，一方面監督，一方面合作，共謀大台中市的發展。

    蘇指出，７位參選人都有非常好的經驗，過去也經過非常好的訓練，有企圖心，行動力，都是能面對任何橫逆，依然能夠克服的候選人，希望能為台中市來努力，他也懇求台中市民一方面支持蔡其昌，一方面支持在場「台中英」的候選人，讓他們能夠順利當選。

    7位參選人表示，盧秀燕執政四年重大建設停滯不前，台中無進步，房價直直漲，社會住宅延宕，薪資水準六都最後，讓年輕人看不到未來，今年市長議員選舉，要換市長台中才能向前行！2022台中要贏！換市長、向前行！台中英贏！台中一定贏！

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