陳奕齊帶台灣基進中市4議員選將登記 要打倒台灣民主3害

台灣基進黨主席陳奕齊帶台灣基進中市4位市議員參選人登記，要打倒台灣民主3害。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/30 11:55

［記者蘇金鳳／台中報導］年底的台中市議員參選登記今天進入第2天，台灣基進黨台中市提名4位參選人，在黨主席陳奕齊帶領下一同前往登記，陳奕齊表示，台灣目前因為中國國家主席習近平的中國夢，造成中國外部勢力整天意圖染指台灣、中國國民黨與中國共產黨共謀勾結關係及台中市的家族及黑金勢力包圍市議會的3大民主傷害，因此推出4位年輕參選人，要打倒市議會的家族派系及黑金，讓台灣、台中恢復真正民主。

台灣基進黨主席陳奕齊今天帶著后里豐原區的陳若庭、北屯的楊欣怡、太平區的林宜蓁及東勢、新社、石岡、和平的徐煊博等4位參選人一同登記參選市議員，登記前眾人戴上安全帽，拿著道具鐵槌，一同將「剷除黑金遺毒」、「斷開地方派系」、「掃滅市政怠惰」、「殲滅親中政黨」4大柱槌倒。

請繼續往下閱讀...

陳奕齊表示，今天到市選委會，台灣基進走的非常漫長，這是台灣基進第一次在台中市選市議員。

陳奕齊表示，台灣基進要在台灣重新打磨民主，但遇至大的問題，就是自從習近平擔任中國的國家主席，要實現中國夢後，就造成台灣民主3大傷害，第一個就是中國外部勢力整天對台灣的染指，第二就是台灣民主轉型過程中，還未成功的將過去威權殘餘的中國國民黨的勢力剷除，導致中國共產黨與中國國民黨共謀勾結的關係，第三害就是台中家族派系跟黑金政治包圍城市的市議會，讓庶民及年輕人要改變城市及市議會的熱血無法進入，他呼籲台中市民讓台灣基進黨4席年輕人全上，把民主重新奪回來。

陳奕齊表示，立委中二選區補選，就是地方家族是復辟反動，此已對台灣民主傷害，而地方家族及黑金也深深傷害台中市，所以台灣基進要攻破，透過年輕人進入市議會，讓對台灣民主傷害能緩解能改變及解決，讓未來下一代民主生活模式不會被民主三害給傷害。

陳奕齊指出，在台中市推4個參選人最大用意，要扮演城市的市政監工態度，讓台中市重新擁有民主，有更好的未來。

台灣基進黨主席陳奕齊帶台灣基進中市4位市議員參選人登記，要打倒台灣民主3害。（記者蘇金鳳攝）

台灣基進黨主席陳奕齊帶台灣基進中市4位市議員參選人登記，要打倒台灣民主3害。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法