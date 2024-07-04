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兩岸實質兩國？陸委會：我國從沒跟世界任何一國有隸屬

陸委會主委邱垂正今日表示，「兩岸關係就是兩岸關係」，要呼籲對岸應停止一切對台威脅恫嚇。他強調，「查看了憲法條文，我國從來沒有跟世界上任何一個國家是有隸屬的」。 （記者陳鈺馥攝）

陸委會主委邱垂正今日表示，「兩岸關係就是兩岸關係」，要呼籲對岸應停止一切對台威脅恫嚇。他強調，「查看了憲法條文，我國從來沒有跟世界上任何一個國家是有隸屬的」。 （記者陳鈺馥攝）

2024/07/04 19:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，陸委會發言人梁文傑日前受訪則說，「若不把中國當一個國家，視而不見是很荒謬的事」，實質就是兩個國家。針對兩岸關係實質是兩國？陸委會主委邱垂正今日表示，「兩岸關係就是兩岸關係」，要呼籲對岸應停止一切對台威脅恫嚇。他更強調，「查看了憲法條文，我國從來沒有跟世界上任何一個國家是有隸屬的」。

邱垂正指出，賴總統在就職演說開頭就表示，依據中華民國憲政體制，這就包括中華民國憲法及其增修條文，以及兩岸人民關係條例等相關法規。政府未來也會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務的立場從未改變。

邱垂正說明，政府兩岸關係的立場一貫，將秉持四個堅持，不卑不亢、堅定的維護兩岸關係和平穩定的現狀，「至於兩岸關係就是兩岸關係」。

未來兩岸要如何互動？邱垂正回應，兩岸高政治性的議題，短期無法解決，除非中共放棄敵對的意識形態，或放棄政治框架的前提及武力脅迫的手段。

邱垂正強調，北京當局始終不承認中華民國迄今存在的客觀事實，近年來又逐步增強對台強制性的施壓力道，威嚇台灣人民的自由民主權利，這都是造成兩岸關係緊張及區域不安的根源，使雙方互動更加困難重重，也加深彼此隔閡和認知差距。

邱垂正提及，這些都無助兩岸關係的良性互動發展，我方呼籲對岸應該停止對台一切的威脅恫嚇，共同承擔維護台海和平的責任，更應正視兩岸現實，尊重台灣民意，在對等尊嚴原則下對話交流，累積善意互動的循環，同時回應雙方人民與國際社會的期待。

邱垂正表示，我方認為兩岸人民關切的民生議題、事務性議題等，都不應該牽涉任何的政治前提或政治操作，雙方應該降低敵意螺旋，防止意外衝突發生，透過理性、理解方式解決爭議，進而產生兩岸正向交流的動力，以造福人民。

邱垂正指出，未來會在對等互惠原則下，透過善意堆疊，促進兩岸能夠善意的循環，進而推動兩岸良性互動的動力，也成為兩岸和平穩定的基礎，「我們願意從這個方向努力，也呼籲對岸要跟我們相向而行」。

針對國台辦痛批梁文傑說法是赤裸裸販賣「兩國論」？邱垂正回應，中華民國是一個主權國家，主權國家就是對外獨立自主，「我們查看了所有憲法條文，我國從來沒有跟世界上任何一個國家是有隸屬的，所以所以說兩岸互不隸屬，既是客觀事實，也是台海現狀」。

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