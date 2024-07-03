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中華民國和中華人民共和國 現狀互不隸屬》 卓榮泰：維護現狀 有助穩定印太安全

行政院長卓榮泰昨表示，中華民國和中華人民共和國當然是互不隸屬。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰昨表示，中華民國和中華人民共和國當然是互不隸屬。（記者田裕華攝）

2024/07/03 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕朝野就兩岸主權議題過招，國民黨立委昨質詢行政院長卓榮泰任內是否推動「台獨工作」；卓回應，中華民國就是一個主權獨立的國家。至於前總統馬英九辦公室稱「兩岸實質是兩國」的說法違憲，卓則強調，中華民國和中華人民共和國當然是互不隸屬。

陸委會副主委梁文傑一日提及，中華民國與中華人民共和國互不隸屬沒有違憲。馬辦反批，該說法不符憲法，若把中國大陸當成另一個國家，陸委會就失去存在的理由，建議總統賴清德裁撤。

立法院昨進行施政總質詢，卓揆會前受訪表示，中華民國和中華人民共和國當然是互不隸屬，「就現狀而言，就是互不隸屬」。

卓揆認為，這個現狀是全國人民要極力維護的，也是對於印太安全穩定最有幫助的一個現狀，還是朝這個方向、目標來做最大的努力。

國民黨立委羅明才質詢時關切，包括美商、歐商在內，很多人擔心地緣政治的問題，卓在行政院長任內，會否推動台獨工作？卓揆答詢說，中華民國就是一個主權獨立的國家，維護中華民國主權的現狀，在印太地區和兩岸之間取得和平發展，才是政府目前最重要的工作。

羅明才追問，不去碰那一塊（台獨）了？多數台灣人都希望維持現狀，因為在台灣的生活很開心、豐衣足食，大家更期盼兩岸和平。卓榮泰回應，現在已經是主權獨立的國家，不需要再做任何其他的；現狀就是和平穩定、經濟發展，讓人民安心。

羅明才詢及，台灣是淺碟經濟，背後影響最大的是美國總統選舉，倘前總統川普當選，台灣是否已做好準備？

卓指出，美國是一個民主成熟先進的國家，自然有其選舉規範和程序；我國一樣是民主國家，不希望其他國家對我們的選舉指指點點，因此期待美國大選平順完成，選出美國人民最支持的總統，未來能擔任更多和平角色、為世界貢獻。

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