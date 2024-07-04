中國強押我漁船》金門區漁會通告：勿出限制水域

澎湖漁船大進滿88號二日晚間遭中國海警強行帶回，金門區漁會發出通告，提醒漁友中國休漁期，注意安全。（漁友提供）

2024/07/04 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕澎湖漁船「大進滿八十八號」前晚被中國海警船強押到福建圍頭港，金門區漁會昨天緊急發布通告，呼籲漁友出海作業時切勿航出金門限制水域以外；金門漁友都相互提醒，不要成為下一個。海巡署艦隊分署金門海巡隊昨天執行海上巡弋，並未發現異狀。

「大」船越界捕魚遭中方扣押，金門海巡隊當晚護漁心切，為搶救人、船，無畏船體噸數遠小於中國海警船，不惜「深入敵營」，一度只距離「大」船一．六浬，但最後為了避免升高衝突而折返，雙方對峙過程令人捏了一把冷汗。

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金門區漁會理事長陳水義說，到八月十六日止都是中國福建沿海的休漁期，澎湖漁船在圍頭外海作業，距離金門有二十多浬，呼籲金門漁船切勿航出金門限制水域以外，避免紛爭；區漁會並透過手機社群向漁友呼籲，出海作業如遇到中國公務船舶尾隨、攔檢，或發現中國漁船越界時，應即刻報案「一一八」。

此外，另一個在手機社群流傳的「第三號令」、也就是中國六月十五日生效的「海警三號令」，本來是中國專門針對強化南海主權，此次也在社群被用來提醒，指中國海警可視狀況登檢（扣留調查）外國籍船隻，釣友不要越界作業。

金門漁民表示，金門、廈門海域並沒有明顯標出「中線」，但大部分漁民都知道，過了一處海域就不能再往前；也有人說，在金門黃魚的汛期，中國漁船越界也會被我方海巡隊查緝，台灣漁船在中國休漁期闖入作業，人家會不抓嗎？

還有民眾指出，「大」船事件和中國快艇越界金門海域翻覆的「○二一四」事件類似，未來處理的模式會不會成為兩岸相互比照辦理？擔心衝突升高。

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