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翁曉玲提修憲法訴訟法 林俊憲酸：粗糙法學粗到可以拿來磨石頭

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/07/06 11:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法條文修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。民進黨立委林俊憲表示，在講這法案有多扯前，他想先問「一個號稱法學博士的大立委，為何寫出來的法案可以粗糙到這種程度？」提案說明中寫到影響裁判的「質量」和深度，他也酸「裁判的『質量』是什麼鬼？翁大立委是從哪部淪陷區法律抄的嗎？」

林俊憲在臉書PO文表示，「大家可以暫時先放心，可能國民黨自知草案寫得不忍直視，今天民進黨團已經成功讓它退回程序委員會，國民黨也不敢有異議，應該偷偷感謝給他們台階下吧！這部前天才倉促提出的《憲法訴訟法》修正草案，翁大立委只改了一條，完全無視對後面條文造成的影響，這會造成什麼問題？」

林俊憲指出，「舉個例子，國民黨前幾天不是一次要7位大法官迴避嗎？如果按照翁大立委的新條文，憲法法庭直接不用開了！因為她的條文硬性要求憲法法庭至少要10位大法官出席，15減7有大於10嗎？」他說，當然，他猜國民黨根本沒去想這些自打臉的問題，主要目標還是在後面的人事同意權，想靠不通過人事直接封印憲法法庭，以後愛怎麼違憲就怎麼違憲。

林俊憲直言，「真的不懂，一個號稱法學博士的大立委，為何寫出來的法案可以粗糙到這種程度？除了急以外，真的想不到其他解釋，粗糙法學再進化，已經粗到可以拿來磨石頭了。」

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