新華社駐台記者「盯梢」節目？ 陸委會：若有事證會移轉司法

新華社駐台記者被爆料「盯梢」國內某政論節目，國安局長蔡明彥今日證實有收到各種情資，調查局已立案偵辦。陸委會主委邱垂正今日表示，若有查到具體事證，會移轉給司法機關，相關程序還在進行中。 （記者陳鈺馥攝）

2024/07/04 19:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新華社駐台記者被爆料「盯梢」國內某政論節目，國安局長蔡明彥今日證實有收到各種情資，調查局已立案偵辦。陸委會主委邱垂正今日表示，若有查到具體事證，會移轉給司法機關，相關程序還在進行中。

邱垂正指出，對此一個案，行政部門只能依照行政職權進行必要行政調查，至於司法機關的調查，該會表示尊重。

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針對國民黨立委羅智強質疑，邱垂正日前在立法院備詢時說有，但陸委會卻找不到爆料人，也沒有把民進黨立委沈伯洋當證人。邱垂正回應，他當天在立院備詢，因為委員講話滿快的，「最後只剩兩秒鐘，我說有，是指我們有跟文化部一起做行政調查」，但他從來沒有講過「確有其事」。

邱垂正進一步說明，中媒記者來台駐點，應該遵守我國政府法令規範，相關的規範包括兩岸條例之外，還有「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」、「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」，不得從事與許可目的不符合之活動。

邱垂正強調，包括從事政論節目的規劃或製作，這在注意事項裡都有，所以不要從事與許可目的不符之活動。至於行政調查，各個主管機關文化部、NCC，都有依其職權向必要的相關機關及人士進行了解與約晤，「我們正在盡速的彙整相關機關處理情形，進一步會同相關機關共同查處，如果有適當時機，我們也會對外說明」。

邱垂正說，如果會同相關機關共同查處完了，如果可對外說明，就會對外說明。不過，現在還在調查過程中，所以梁副主委也說，我們盡力來做好這些工作，靜待最後結果。另外，安全單位也有一些司法調查，我們這邊只做行政調查。

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