新華社駐台記者「盯梢」政論節目？ 陸委會：違反規定將依法處理

新華社駐台記者趙博被爆料「盯梢」國內某政論節目，要求節目主題須符合台辦要求，事發後已經離境。陸委會送交國會報告指出，刻會同主管機關文化部就個案事實進行查明中，違反相關規定將依法處理。（AI合成示意圖）

2024/07/03 15:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新華社駐台記者趙博被爆料「盯梢」國內某政論節目，要求節目主題須符合台辦要求，事發後已經離境。陸委會送交國會報告指出，刻會同主管機關文化部就個案事實進行查明中，違反相關規定將依法處理。

立法院外交及國防委員會明日將邀請國安局、陸委會、文化部、NCC、調查局等報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。

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陸委會報告指出，中共為達其「統一台灣」政治目的，運用軍事威嚇、經濟脅迫、社會滲透，並進行認知作戰，利用台灣言論自由環境，散布虛假訊息、宣傳特定政治理念，並要求配合統戰宣傳，透過複合性施壓製造我內部矛盾及對立，持續對我滲透干預，考驗我方民主韌性。

陸委會強調，台灣受到境外資訊攻擊程度全球第一，受中共影響較其他國家更為廣泛。瑞典哥德堡大學「多元民主中心V-Dem」今年3月發布「2024民主報告」，在各國遭受外國假資訊攻擊程度中，台灣連續第11年位居全球第一，而中國在「對外傳播假訊息的國家」名單從第6名上升至第4名。

陸委會直指，由於兩岸語言相通，相較於其他國家，台灣受到中方更直接更廣泛的影響，政府相關機關已密切關注中共運用各種管道對台滲透情形。

陸委會舉例，中共利用台灣自由開放社會特質，對台散布符合中共立場價值言論。例如2019年經常發表武統言論中國籍學者李毅，以觀光名義來台參加政治性公眾活動，內政部依法廢止其入境許可，並令其限期離境。

2020年間，東南衛視駐點記者違法在台錄製政論節目，企圖引導輿論方向，已逾許可目的，經主管機關文化部、內政部 移民署依法審認，令其限期離境。

陸委會強調，中共透過交流名義包裝統戰宣傳，操作赴中發展國人協助政治宣傳或政治表態。中共透過各項交流機會，如本質為中共統戰平台的「海峽論壇」，以交流活動名義包裝統戰宣傳與政治操作，對台宣傳「反獨、促融、促統」立場，伺機進行統戰分化。

另外，今年5月中共《央視》發布政治性貼文，並示意台灣藝人跟進表態，以政治操作刻意營造兩岸同屬「一中」假象，影響台灣輿論。

在因應作為方面，陸委會表示，內政部會同相關機關依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」 建立中國籍人士來台管理機制，過濾可能有影響我國家安全或社會安定之虞的中方人員，經許可來台者不得在台從事與許可目的不符之活動。

陸委會指出，對於具官媒身分的中媒記者來台駐點，依規定採專案方式辦理。目前該會協同文化部依政府法令規定及行政程序進行個案評估、專案許可，並經內政部移民署聯審會討論後，始核發入出境證。文化部並訂定「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」，維護來台駐點採訪正常有序進行。

陸委會說明，相關主管機關針對涉及違法個案積極調查處理。有關日前媒體報導中媒駐點記者涉及介入國內電視節目製作案，該會刻正會同主管機關文化部就個案事實進行查明中，違反相關規定將依法處理。

陸委會提及，持續完善國安相關法規，防範境外敵對勢力滲透干預。政府已完成國安五法、「反滲透法」及維護國家核心關鍵技術的修法工作。針對具中共黨政軍或特殊背景從事統戰活動或滲透行為，或有其他違法或不當情事者，依法處置。政府將持續密注法律適用情形，配合整體政府政策及情勢發展，賡續滾動檢視相關法令。

「即時澄清錯假訊息，遏制惡假消息蔓延！」陸委會更說，針對中共積極透過各種管道散播不實訊息作為，行政院已設立「即時新聞澄清專區」，法務部調查局成立「認知作戰研究中心」」等，倘有涉及散布不實訊息、危害國家安全等，倘有涉及散布不實訊息、危害國家安全及社會秩序等違法情事，將依法處理。

陸委會強調，台灣是民主自由多元開放的社會，政府正向看待兩岸正常的交流互動，也歡迎中國人民來台認識台灣民主自由、開放多元等核心價值，但絕對不容許違法來台進行滲透，散布傷害台灣自主地位的言論。

陸委會指出，該會未來仍將會同相關主管機關，落實政府相關法令規範與安全管理機制，維護健康有序交流秩序，持續強化台灣民主防衛能量，保障國家安全。

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