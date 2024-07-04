台中環保局500萬標請藍委羅廷瑋當評審 綠議員批創下惡例

立委羅廷瑋擔任環保局標案評選委員惹議。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/04 19:05

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕民進黨政策會執行長王義川踢爆國民黨台中市立委羅廷瑋竟名列台中市環保局標案的評選委員名單，質疑羅廷瑋公然介入政府採購案、已違反規定與利益迴避原則，綠營市議員痛批，盧市府是政治考量凌駕專業，是不是羅廷瑋是盧市長子弟兵才獲選，是不尊重專業又違反法令。

民進黨市議員陳淑華表示，盧市長早有任用爭議性大官的紀錄，不顧市民觀感，持續讓爭議性官員留在市府團隊，現在竟上行下效，呼籲盧團隊首長，不要為了討好盧市長而傷了市民對市府的信任，應超越政治考量，讓評選委員回歸專業人才任用；市議員陳俞融也說，環保局爭議性任用，難道不需考慮社會觀感。

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民進黨市議員周永鴻指出，環保局竟找羅廷瑋擔任評委，無視行政院公共工程委員會行政解釋函，民意代表不得以專家學者或民代身分擔任採購案評委，令外界不解且觀感不佳，是監督機構直接參與行政執行機關創下惡例；江肇國強調，此例是完全違反工程會規定，尤其羅廷瑋沒有環保、環工專業，他唸過公共行政就對所有政策都了解，怎麼看羅是立委又與中市府交好，才被邀請，市府不尊重專業又違反法令，必須給個交代。

此案是環保局「113年度臺中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」執行汽機車排氣管噪音檢測、認證，以及機車排氣檢測作業，解決機動車輛改裝排氣管產生的空污及噪音問題，由瑩諮科技股份有限公司一家投標，經全部委員評分均及格，列為優先議價名單，委辦案預算500萬元，最後決標金額495萬元，負責安排100場次提供車主驗車。

環保局調查此案外聘評選委員按規定出席費2500元，這次標案羅廷瑋僅出席一次，至於未來環保局還會聘用立委擔任評委嗎？局長陳宏益回應，羅是以對該議題有相當了解而聘請，未來視工程會是否再把立委納入廣義的公務人員，只要沒有監督關係或是利益迴避，仍可以依專業擔任評委。

另針對瑩諮公司再被名嘴加碼爆料，疑與得標廠商的董事長認識，陳宏益則說，瑩諮是家老牌做排氣管、柴油車檢測的公司，在中市其他縣市也承辦相關業務，他並不認識該董事長。

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