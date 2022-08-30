中市議員參選登記 民進黨聯合登記、國民黨個別登記

中市議員參選人登記，除了國民黨，民進黨等政黨都採聯合登記（記者蘇金鳳攝）

2022/08/30 09:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年底台中市議員參選登記今天進入第二天，而各政黨參選人除了國民黨外，多半採取團體登記，民眾黨昨天已有一批聯合登記，台灣基進黨參選人今天聯合登記，民眾黨8月31日、而民進黨更以新系、正國會與英系為「單位」將在8月31日來團體登記，時代力量則是9月2日，只有國民黨及無黨籍市議員參選人是個別登記，而國民黨及民進黨都是大政黨，但是民進黨政黨屬性集體作戰，國民黨就是不喜團體作戰，從市議會質詢就看出端倪。

年底市議員選舉昨天登記首日，今天則是第二天，市長參選人會採取在眾星拱月下登記，而一些市議員會自己前往登記，但若有政黨奧援者，除了國民黨，多數會採取政黨或者是派系的團體登記方式，來彰顯自己，不要默默的登記。

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昨天市議員登記首日，民眾黨提名11人，昨天先有3位參選人團記登記，8月31日另有5人聯合登記，而今天上午台灣基進黨將有黨主席陳奕齊帶著4位參選人登記，而明天是登記的好日子，民進黨將有新系、正國會及英系各以派系為單位，進行團體登記，時代力量5位參選人則是選9月2日最後登記日來登記。

有政黨的市議員參選人，只有國民黨市議員會採取個別登記，台灣基進黨、民眾黨及時代力量因為是小黨，為了彰顯政黨都採聯合登記。

國民黨及民進黨都是大黨，但是民進黨是相當重視團結政黨，因此，透過聯合登記彰顯派系及政黨，人多就會受到媒體關注，從市議會質詢多數民進黨市議採聯合質詢可看出一、二，但是國民黨即使在台中市是執政黨，仍是各質詢各的，市議員參選也是各登記各的，兩大黨政黨屬性有相當強烈不同，可從其支持者的支持忠誠度可看出。

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