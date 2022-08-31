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    中市議會議長張清照明登記 國民黨10多位市議員陪同展團結

    中市議會議長張清照明天登記，國民黨展現團結，至少10多位市議員陪同並同時登記。（記者蘇金鳳攝）

    中市議會議長張清照明天登記，國民黨展現團結，至少10多位市議員陪同並同時登記。（記者蘇金鳳攝）

    2022/08/31 09:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕年底市議員登記今天進入第3天，民進黨要參選台中市議員的新系、英系及正國會3大派系今天將在上午前往登記，國民黨雖都是個別登記，市議會黨團書記長吳瓊華表示，國民黨市議員參選人較重視登記的時辰，明天是好日子，議長張清照將在明天（9月1日）上午10點前往登記，國民黨為展現團結，屆時約有10多位市議員會陪同並同時登記。

    至於市長盧秀燕9月2日會去登記，國民黨市議員參選人是否陪同，吳瓊華表示，因為市長很低調，市議員參選人不會陪同登記。

    市議員參選登記8月29日至9月2日，傳出5天的登記日中，9月1日最好，其次是8月31日，由於民進黨有規定開始登記的3天內要完成登記，因此對民進黨而言，8月31日是最好的日子，而喜歡團體作戰的民進黨多數選在今天登記。

    國民黨則是喜歡個人登記個人的，不過，市議會黨團書記長吳瓊華表示，明天是好日子，議長張清照將在明天上午10點前往登記，國民黨10至20位參選人陪同前往登記，並且同時登記。

    吳瓊華表示，因為選舉很重要，很多市議員參選人很重視適合自己登記的時辰，因此才會個別登記，但是明天有很多即使已登記，也會陪同張清照登記，展現團結的國民黨。

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