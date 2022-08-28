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    中市翁美春、翁俊楠決意參選 民進黨主委︰一登記就開除黨籍

    中市第四選區市議員參選人翁美春（左）表示參選到底（翁美春提供）

    中市第四選區市議員參選人翁美春（左）表示參選到底（翁美春提供）

    2022/08/28 11:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕九合一大選明天開始登記至9月2日，民進黨桃園市面臨資深黨員鄭寶清退黨登記參選市長，台中市議員選舉也將面臨未被提名2位黨員也要退黨參選，分別是要選第4選區豐原后里的翁美春及第11、東南選區的翁俊楠，2人今天都堅定表示一定會登記參選，黨部主委李天生強調，一登記就開除黨籍，翁美春則表示，8月初就宣佈脫黨，不為難黨部。

    中市第4選區市議員參選人翁美春表示，她會參選到底，有太多人希望她參選，但她不希望黨部為難，在8月初已脫黨，她不怪民進黨，是民調出了問題，她會在9月2日上午去登記。

    另外，也是民進黨籍、要參選第11選區的市議員參選人翁俊楠也表示會參選到底，會在8月30日登記，雖然對民進黨有很深的感情，但是很多民眾要他選，他要為民服務，不能被黨所束縛，至於一登記就會被開除黨籍，他願意面對。

    此外，由於有黨籍市議員參選人反映，非黨籍的市議員參選人都跟著民進黨中市長參選人蔡其昌行程，都跟著緊緊的，翁美春及翁俊楠表示，跟蔡其昌理念相同，都是愛台灣的，蔡其昌很大器並未排斥。

    蔡其昌競選團隊則表示，願意加入行動派、不分黨派，大家一起努力。

    主委李天生表示，雖然蔡其昌競選團隊不會排斥理念相同、非民進黨提名的市議員參選人參加行程，但黨部基於立場，會請競選團隊要平衡，要顧及到黨提名的市議員參選人的感受。

    第十一選區參選人翁俊楠表示，參選到底（翁俊楠提供）

    第十一選區參選人翁俊楠表示，參選到底（翁俊楠提供）

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