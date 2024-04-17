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花蓮天王星大樓完成拆除 重型機具一字排開向罹難者致意

花蓮市天王星大樓完成拆除作業，工程人員和拆除機具一字排開，向罹難者致意。（民眾提供）

花蓮市天王星大樓完成拆除作業，工程人員和拆除機具一字排開，向罹難者致意。（民眾提供）

2024/04/17 14:41

〔記者游太郎／花蓮報導〕4月3日芮氏規模7.2強震造成花蓮市天王星大樓傾斜，從5日開始拆除迄今歷經13天已開挖完成，工程人員今以哀戚的心情將怪手等重機械一字排開，面向大樓向地震罹難者致意，附近周邊交通預計19日解除管制。

0403花蓮強震造成天王星大樓傾倒，住戶康姓女老師不幸罹難，花蓮縣政府從5日開始拆除，力拚2週拆完恢復交通，今天上午現場已完成初步拆除作業，未來只剩下收尾工作，期間工程人員面臨時間壓力，還有民眾關心貓、雞等寵物，拆除作業一度受到干擾及中斷。

上午5部怪手、大鋼牙、震碎機等重機械一字排開，工程人員面向天王星大樓，脫下帽子向地震罹難者康老師致意，也感謝能在目標工作天內拆除完畢。

現場工班負責人周治宏說，天王星大樓傾斜20幾度，要用6支鋼樑支撐，拆除過程餘震不斷，必須24小時監測大樓傾斜、危及程度，拆除工作即將結束，所有工作人員也鬆了一口氣，拆除已到尾聲，特別向地震罹難者致意。

縣府水利科長張世佳表示，天王星大樓拆除作業剩下收尾動作，接著要復原周邊電力、自來水、號誌路燈，今天下午會刨鋪路面、劃設路線，北濱街還有2棟房屋拆除中，周邊會局部封閉，周邊交通管制也會逐步解除；預估19日先開放花崗街、軒轅路與中山路跟重慶路的十字路口，讓周邊將通恢復正常。

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