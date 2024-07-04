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葛來儀籲兩岸建立「秘密溝通管道」 陸委會：兩岸協商機制「非常完整」

陸委會主委邱垂正指出，兩岸溝通協商機制已經「非常完整」，兩岸要不要溝通，都在中方「一念之間」。 （記者陳鈺馥攝）

陸委會主委邱垂正指出，兩岸溝通協商機制已經「非常完整」，兩岸要不要溝通，都在中方「一念之間」。 （記者陳鈺馥攝）

2024/07/04 19:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕德國馬歇爾基金會（GMF）學者葛來儀撰文呼籲，建議美國政府鼓勵兩岸建立可靠的「秘密溝通管道」，以避免誤判。陸委會主委邱垂正今日回應，兩岸溝通協商機制已經「非常完整」，兩岸要不要溝通，都在中方「一念之間」。

葛來儀2日在《外交事務》雜誌（Foreign Affairs Magazine）發表聯名文章，內容提到賴清德總統就職後，北京當局發動大規模圍台軍演，隨後禁止台灣友邦瓜地馬拉咖啡進入中國市場，六月進一步發布「懲治台獨意見」，最重可判處死刑，在軍事、外交、經濟等方面對台施壓。

她建議，美國須積極鼓勵北京與台北恢復對話，華府應鼓勵兩岸之間建立可靠的「秘密溝通管道」，以便雙方能釐清彼此的意圖避免誤判。華府也應鼓勵兩岸允許學者在中立地方會面，將有助於雙方了解對方的威脅感知，確保衝突不會爆發。

對此，邱垂正表示，我們都不斷呼籲要恢復對話，過去以來，我們都不斷在維護兩岸溝通聯繫的機制，也不斷呼籲對岸應該去除僵化思維，以及政治框架的前提，讓兩岸可以在對等、尊嚴的原則下進行對話溝通，這樣才能夠真正推進兩岸的良性互動，並累積兩岸的善意，兩岸才能夠真正的相向而行。

邱垂正指出，這些長期是我方政策，我方也希望中國應該以人民福祉為念，跟台灣民選政府做官方的對話來化解分歧，為兩岸人民的福祉多做一些事，保障兩岸關係能夠良性互動。

針對兩岸是否要建立「祕密溝通管道」？邱垂正回應，他剛有提到了，兩岸溝通協商的機制其實是非常完整，兩岸要不要溝通都在「一念之見」，我方希望中方能夠面對事實，正視台灣的主流民意與台灣民選政府，來溝通對話來化解爭議，來促進兩岸關係良性互動。

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