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郭台銘拋「三隻小豬說」籲侯柯團結 葛來儀質疑：真的有意義？

郭台銘近日引述《三隻小豬》的童話故事，喊話侯友宜、柯文哲合作打敗賴清德。（記者羅沛德攝）

郭台銘近日引述《三隻小豬》的童話故事，喊話侯友宜、柯文哲合作打敗賴清德。（記者羅沛德攝）

2023/08/20 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘近日引述《三隻小豬》的童話故事，喊話國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲合作打敗民進黨總統參選人賴清德這隻「大野狼」，引發外界熱議。對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）質疑郭的「三隻小豬說」根本沒意義。

郭台銘17日在「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」活動上表示，主流民意大聯盟的主旨就是團結，童話《三隻小豬》中，豬大哥和豬二哥因為不團結才被大野狼各個擊破，他希望能邀請侯友宜、柯文哲「一起坐下來喝咖啡」，在主流民意大聯盟的框架下好好談談、彼此合作，將選票放在同個籃子裡，才能下架民進黨、打敗賴清德這隻「大野狼」。

不過郭台銘昨天（19日）到基隆舉辦造勢活動時，又批國民黨和民眾黨這2個台灣最大在野黨的參選人只想著個人利益、政黨利益，嘴巴講團結合作，卻彼此內耗，背離主流民意、對不起台灣人民，還說侯、柯「把我當敵人，不打民進黨，卻打我這個無黨無派的」。

對此，葛來儀今天（20日）在推特質疑郭的「三隻小豬說」，「郭台銘喊話侯友宜、柯文哲和他一起合作打敗賴清德。三隻小豬團結起來打敗大野狼，但只有兩位參選人可以成組對抗賴清德，而且只有一個人可以成為選票上的總統參選人，那麼......舉這個童話故事真的有意義嗎？」

隨即有網友回應葛來儀，「沒有意義，我們不用把郭台銘的話當真，他馬上又改變想法，痛批侯和柯視他為敵人，對主流民意一無所知」、「我覺得郭也不知道自己在說什麼」、「商人說的話真的聽聽就好，為達目的他們什麼話都說得出來」、「在這個局，三個一加在一起，不會等於三，而會小於三，甚至最後可能還是一。三隻小豬，一隻耍猴戲，一隻耍白痴，一隻耍鈔票。」

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