郭台銘拋「三隻小豬說」籲侯柯團結 葛來儀質疑：真的有意義？

〔即時新聞/綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘近日引述《三隻小豬》的童話故事,喊話國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲合作打敗民進黨總統參選人賴清德這隻「大野狼」,引發外界熱議。對此,華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)印太研究主任葛來儀(Bonnie Glaser)質疑郭的「三隻小豬說」根本沒意義。

郭台銘17日在「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」活動上表示,主流民意大聯盟的主旨就是團結,童話《三隻小豬》中,豬大哥和豬二哥因為不團結才被大野狼各個擊破,他希望能邀請侯友宜、柯文哲「一起坐下來喝咖啡」,在主流民意大聯盟的框架下好好談談、彼此合作,將選票放在同個籃子裡,才能下架民進黨、打敗賴清德這隻「大野狼」。

不過郭台銘昨天(19日)到基隆舉辦造勢活動時,又批國民黨和民眾黨這2個台灣最大在野黨的參選人只想著個人利益、政黨利益,嘴巴講團結合作,卻彼此內耗,背離主流民意、對不起台灣人民,還說侯、柯「把我當敵人,不打民進黨,卻打我這個無黨無派的」。

對此,葛來儀今天(20日)在推特質疑郭的「三隻小豬說」,「郭台銘喊話侯友宜、柯文哲和他一起合作打敗賴清德。三隻小豬團結起來打敗大野狼,但只有兩位參選人可以成組對抗賴清德,而且只有一個人可以成為選票上的總統參選人,那麼......舉這個童話故事真的有意義嗎?」

隨即有網友回應葛來儀,「沒有意義,我們不用把郭台銘的話當真,他馬上又改變想法,痛批侯和柯視他為敵人,對主流民意一無所知」、「我覺得郭也不知道自己在說什麼」、「商人說的話真的聽聽就好,為達目的他們什麼話都說得出來」、「在這個局,三個一加在一起,不會等於三,而會小於三,甚至最後可能還是一。三隻小豬,一隻耍猴戲,一隻耍白痴,一隻耍鈔票。」

