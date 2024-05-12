悲傷母親節！彰化郵差遭大樹壓死出殯 鄉親列隊淚崩高喊「下班了」

芬園郵差孫柏源出殯車隊今天母親節行經其生前服務的郵局，大批鄉親與郵局同事列隊敬禮高喊「下班了！」場面哀戚。（記者湯世名攝）

2024/05/12 10:27

〔記者湯世名／彰化報導〕悲傷母親節！彰化縣芬園鄉社口郵局郵差孫柏源騎郵務車冒雨送信途中，遭1棵倒塌的黃花風鈴木砸死，今天（12日）母親節舉行公祭，車隊行經其生前服務的郵局，象徵任務結束，大批鄉親與郵局同事都列隊致敬，不少人紅了眼眶，還有人當場淚崩，高喊「下班了！」場面哀戚。

今天是母親節，孫員的老母悲傷說，以往母親節兒子都會送她紅包，今年原本也要一起過母親節，沒想到人就這樣走了。

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49歲的孫柏源4月26日下午12點27分騎乘郵局機車經過彰化縣芬園鄉彰南路1段時，路旁1棵黃花風鈴木正巧應聲倒塌，不偏不倚壓到孫員，孫員連同機車被壓在大樹底下。消防局用破壞器材將大樹鋸開後，將郵差拉出，不過已無呼吸心跳，火速送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

今天是母親節，孫柏源家屬在南投縣草屯殯儀館景德廳設奠舉行公祭，孫員的80歲老母也到場，場面哀戚，公祭儀式結束隨即發引集集油車坑火化場火化。

在前往火化場之前，送行車隊先回到芬園地方，繞行孫員生前送信時走過的大街小巷，並經過老家，80歲老母崩潰痛哭；行經其生前任職的芬園郵局，做最後的巡禮，郵局同事及地方仕紳上百人也都列隊，送孫員最後一程。當車隊緩緩經過郵局門口時，等候多時的鄉親紛紛向孫員敬禮致敬，不少人紅了眼眶，輕聲說「一路好走」，還有人淚崩說「下班了」，令人鼻酸。

一對母女痛哭說，孫員生前經常送信來工廠，為人和藹可親，跟大家感情都很要好，實在無法接受他離開的事實。

孫姓郵差友人說，孫員任職已25年，今年49歲還沒結婚，軍中退伍後就考取郵差，工作相當認真，家裡還有80歲的母親，為人熱心對長輩孝順，人人都稱讚，實在難以相信認真工作的孫員會發生意外。至今想來還是非常難過，今天孫員出殯，他們無論如何也要到場送孫員最後一程。

芬園郵差孫柏源出殯車隊今天母親節行經其生前服務的郵局，大批鄉親與郵局同事列隊敬禮高喊「下班了！」有民眾當場淚崩，令人鼻酸。（記者湯世名攝）

芬園郵差孫柏源出殯車隊行經其生前服務的郵局，上百鄉親自動自發到場列隊送他最後一程，場面哀戚。（記者湯世名攝）

芬園郵差孫柏源出殯車隊今天母親節行經其老家，80歲老母當場淚崩，場面哀戚。（記者湯世名攝）

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