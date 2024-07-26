前桃園市議員吳宗憲涉賄選 1審判2年、緩刑5年

前桃園市議員吳宗憲。（資料照，記者謝武雄攝）

2024/07/26 19:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前桃園市議員吳宗憲競選連任時，涉以發放掃街酬金、交付現金給里長或里長候選人等方式賄選，桃園地方法院今（26日）依違反公職人員選舉罷免法判吳2年徒刑、褫奪公權5年，緩刑5年、緩刑期間付保護管束，並須支付公庫30萬元、提供240小時義務勞務。

同案被告還有吳宗憲的洪姓助理、許姓里長候選人，因協助吳賄選，分別被判處2年、1年8月有期徒刑，都褫奪公權5年，緩刑5年。

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法院調查，吳宗憲於選前的2022年10月間，透過洪姓助理交付10萬元給一名里長、5萬元給許姓里長候選人，吳另數度試圖交付現金給其他里長或候選人，則遭拒或退還；同年11月間，吳透過洪姓助理交付1萬3500元給許姓里長候選人，許再轉交給配合選舉造勢的9名掃街人員，每人拿到1500元，之後吳又加碼，再多給每人600元。

法官審訊過程中，吳宗憲、洪姓助理、許姓里長候選人坦承犯行，行賄情節符合證述，且有掃街人員的名冊等證據，法官認定吳等人已違反公職人員選舉罷免法第99條第1項的「交付賄賂罪」，考量他們犯後坦承犯行，具悔悟之意，認為他們的刑責暫不執行為適當，宣告緩刑。

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