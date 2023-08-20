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才邀柯、侯喝咖啡又批兩人不團結？ 郭台銘澄清：我不批評任何人

郭台銘今日參拜完板橋慈惠宮後，被問到為什麼這兩天突然改口批侯、柯不團結，郭台銘澄清，他沒有批評，他不會批評任何人。（記者羅沛德攝）

郭台銘今日參拜完板橋慈惠宮後，被問到為什麼這兩天突然改口批侯、柯不團結，郭台銘澄清，他沒有批評，他不會批評任何人。（記者羅沛德攝）

2023/08/20 13:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘近期提出「主流民意大聯盟」，並在上週邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一同喝咖啡談話。郭台銘今（20）日參拜完板橋慈惠宮後，被問到為什麼這兩天突然改口批侯、柯不團結，郭台銘澄清，他沒有批評，他不會批評任何人。

郭台銘今日上午赴板橋慈惠宮參拜並進行廟口開講，結束參拜後受訪表示，他沒有批評柯文哲與侯友宜，主流民意大聯盟的目的就是要團結、一致對外，跟三隻小豬的故事一樣，團結不一定會贏，不團結一定是輸，他也強調，他不會批評任何人。

針對外傳郭台銘延攬前行政院長劉兆玄、總統府前國策顧問詹啟賢為其出謀劃策、組織串連，也傳出郭有意請高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬擔任副手。郭台銘表示，現在謠言滿天飛，對此他要鄭重向李佳芬道歉，媒體說他到處去找副手會傷害民調，但他根本沒有想過；而他與詹啟賢僅是朋友、球友，過去採購疫苗時曾向詹討教，偶爾會與詹一起打球、偶爾請教全世界政經局勢的看法，並沒有談到選舉；劉兆玄則是兩岸企業家峰會的理事長，曾邀請他擔任峰會副理事長，兩人幾乎沒有談論政治。

郭台銘今日下午也將出席凱道的「還路於民大遊行」活動，有望與侯友宜相見，被問到若在活動上遇到侯友宜，想對侯友宜說什麼？郭台銘僅表示，今天下午是公益活動，他在活動上只有兩分鐘的發言時間，下午的活動雖然會有政治人物參加，但他不希望有任何的政治。

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