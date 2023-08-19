郭台銘痛批侯柯：把我當敵人 不敢打賴清德

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到基隆舉辦造勢活動，砲打兩大在野黨參選人背離主流民意，對不起台灣人。（記者盧賢秀攝）

2023/08/19 13:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到基隆舉辦首場造勢活動，他表示，日前邀請國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲一起喝咖啡 ，可以坐下來談也可以辯論，誰能夠帶領台灣發展，但他也批，現在2個最大在野黨只想政黨利益，嘴巴講團結合作，卻彼此內耗，背離主流民意、對不起台灣人民。郭還說「把我當敵人，不打民進黨，卻打我這個無黨無派的」。

郭台銘今早在基隆東山會館廟前廣場前舉辦造勢活動，他除了批評現在經濟很不好，豬肉、蛋漲價，還說基隆捷運遲遲沒蓋，看不起基隆人，看基隆人「沒效」，應該要下架民進黨，換人做看看。

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郭台銘說，台灣民意希望改變，但兩個最大在野黨候選人，為了個人利益，只想到政黨利益，嘴巴講要團結，實際上卻是彼此內耗、鬥爭，就像兩個齒輪，彼此要前進卻互相牽制，誰也不理誰，背離主流民意，對不起主流民意，對不起台灣人民。

郭台銘說，他扮演關鍵的小齒輪，團結所有力量，啟動良善正能量，邀請侯友宜、柯文哲喝咖啡，就兩岸問題、政治清廉、公平正義坐下來好好談，也可以公開辯論，誰能帶領台灣走向和平、繁榮經濟、政治清廉，大家坐下來好好談，民意大於黨意，選人不選黨。但是「現在在野兩個黨都把我當敵人，不敢打民進黨賴清德，打這個無黨無派的人，他從基隆開始，走遍台灣每一個土地縣市，為主流民意發聲。

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午到基隆舉辦造勢活動。（記者盧賢秀攝）

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