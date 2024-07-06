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鄭文燦疑涉貪聲押 黃國昌籲賴清德嚴肅面對、展現態度

民眾黨立委黃國昌。（資料照，記者田裕華攝）

民眾黨立委黃國昌。（資料照，記者田裕華攝）

2024/07/06 12:24

〔記者李文馨／台北報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉土地開發弊案，在漏夜偵訊後於今晨被檢方聲押禁見。對此，民眾黨立委黃國昌今（6）日在立院受訪指出，鄭涉及多件土地開發弊案，目前無法確定檢方針對哪一件偵辦；他呼籲檢方應徹查嚴辦、勿枉勿縱，民進黨主席、總統賴清德應嚴肅面對、展現清楚態度。

黃國昌表示，鄭文燦是前桃園市長，也是前行政院副院長，在其桃園市長任內，所涉及的土地開發弊案有好幾件，目前沒辦法確定檢方是針對哪一件來辦。他說，無論是針對哪一件弊案，檢方都應該要徹查嚴辦、勿枉勿縱，給社會大眾一個交代。

黃國昌提及，鄭文燦作為民進黨內位高權重的政治人物，賴清德應該嚴肅面對、展現清楚態度。

至於該案是否涉及民進黨內鬥，黃國昌認為，此時沒有必要做太多政治上面的揣測聯想，最重要的是面對貪污腐敗、違法濫權的事情，竟然壓了這麼久，應該趕快徹查嚴辦，給台灣社會一個基本的交代才是最重要的。

民眾黨團副總召黃珊珊則在臉書發文表示，「今天最大條，鄭文燦被約談聲押」，並開在留言區附上新聞連結稱「1450今天很安靜」。

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