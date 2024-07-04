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中國兩岸青年峰會大談祖國統一 連勝文率團參加、馬英九視訊致詞

中共官方主辦的「2024兩岸青年峰會」昨天在北京開幕，國民黨副主席連勝文率團出席。（擷取自國台辦旗下中國台灣網）

中共官方主辦的「2024兩岸青年峰會」昨天在北京開幕，國民黨副主席連勝文率團出席。（擷取自國台辦旗下中國台灣網）

2024/07/04 19:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方主辦的「2024兩岸青年峰會」昨天在北京開幕，國民黨副主席連勝文出席與會。中國國台辦主任宋濤宣稱，兩岸青年要把握歷史大勢，以祖國統一、民族復興為己任。陸委會主委邱垂正今天說，台灣青年參加中方活動應提高警覺，注意活動背後是否有潛藏政治目的，要遵守兩岸規範、注意社會觀感，避免成為中共統戰樣板。

中國國台辦、全國青聯和北京市人民政府共同主辦的「2024兩岸青年峰會」3日在北京中關村國際創新中心舉行，中共邀請各界人士、青年代表約600人出席。國民黨由副主席連勝文率團參加，團員包含來自台灣各大學的學生。

宋濤致詞時說，習近平總書記高度重視、關心兩岸青年成長、成才，要「持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇」。他更重申反獨立場說，兩岸青年要把握歷史大勢，成為反對台獨分裂的先鋒力量，「兩岸同屬一個中國的事實不容否認、兩岸同胞的共同家園不容破壞」。

宋濤聲稱，兩岸青年要抓住歷史機遇，積極參與兩岸交流合作、融合發展中來，成為中國式現代化的參與者、見證者和受益者；要勇擔歷史重任，以祖國統一、民族復興為己任，為實現中華民族偉大復興挺膺擔當，讓青春在奉獻中煥發絢麗光彩。

前總統馬英九以視訊方式向峰會致詞說，這兩年他率領台灣青年訪問大陸，也邀請大陸青年回訪台灣，獲得全球華人高度重視。希望未來繼續推動兩岸青年交流，共創中華民族的美好未來；而中方介紹馬英九時稱「國民黨前主席」。

連勝文在開幕式上聲稱，兩岸青年互惠合作必定能促進雙贏。無論是台灣還是大陸的年輕人都是中國人，應該彼此鼓勵、互相幫助，聚焦經濟及科技等領域，攜手實現中華民族偉大復興。

對此，邱垂正今天在陸委會記者會說，政府向來支持對等尊嚴、合於規範、健康有序的兩岸交流往來。我們也看到，中國長期以來將台灣青年視為統戰的重點對象，為達到促融促統政治目的，持續透過所謂的優惠措施，招攬台灣青年赴中就學發展。

邱垂正指出，陸委會要呼籲，青年朋友參加中方活動應該提高警覺，注意相關活動背後是否有潛藏的政治目的，要遵守兩岸的規範，要注意社會觀感，避免成為中共統戰的樣板。

邱垂正說，此外也呼籲台灣年輕朋友或想赴中國發展的國人同胞，中國的政治、經濟及社會各方面和環境，跟台灣差別很大，要認真評估赴中風險與自己人身安全的問題，以確保自身的權益。

陸委會主委邱垂正今天提醒，參加中方活動應提高警覺，注意活動背後是否有潛藏政治目的，要遵守兩岸規範、注意社會觀感，避免成為中共統戰樣板。（記者陳鈺馥攝）

陸委會主委邱垂正今天提醒，參加中方活動應提高警覺，注意活動背後是否有潛藏政治目的，要遵守兩岸規範、注意社會觀感，避免成為中共統戰樣板。（記者陳鈺馥攝）

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