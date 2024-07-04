北京當局快沒招 中國網紅：就業形勢相當嚴峻

中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，今年又有破千萬名大學畢業生離校，就業形勢異常嚴峻。（路透）

2024/07/04 11:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，今年又有破千萬名大學畢業生離校，就業形勢異常嚴峻。今年5月底，中共中央政治局就促進「高品質充分就業」進行第14次集體學習，次數之多已是個不同尋常的信號，而學習會議中有句話又引人注目：統籌用好公益性職位，確保零就業家庭動態清零。知名中國部落客指出，「動態清零」這個詞再現，可見中國就業情勢有多嚴峻，解決就業問題刻不容緩。

中國知名部落客「馬江博說趨勢」近日發文指出，5月中國整體失業率5%，而16至24歲青年失業率為14.7%，這2個數據比前幾個月有所改善。但又和外界的感受不一致，這是因為很多情況並沒納入失業統計。

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文章指出，有地種的農村人口，不算失業人口；有收入的彈性就業群體，也不算失業；另外，去年的青年失業率連續多月突破20%，但在剔除在校生後，青年失業率才降到15.2%。

新公布的一些數據更能真切地反映就業有多困難。今年中國預計將有1179萬大學應屆畢業生走出大學，再創歷史新高。根據智聯招聘的數據，目前只有不到一半的應屆大學畢業生拿到了錄用通知；應屆碩博士生更低，拿到錄用通知的僅33%，首次出現學歷與錄用率倒掛現象。

年輕人似乎只剩2條路，要嘛考公職，要嘛當網紅。人力資源網站BOSS直聘去年新增4900萬用戶，也曾因為流量太大而當機，這是因為找工作的人太多了。此外，傳統的3大就業蓄水池－叫車、外帶、快遞，均出現過度飽和。

2020年到2023年，叫車司機增加了127.33%，但用戶規模只增加44.66%，需求遠遠跟不上供給。外送人員達1300萬，而且擁有大學學歷的比例已高達30%，而中國總人口中有大學學歷的比例僅4.4%。殘酷現實讓大量人才「自我降級」，也擠壓了更低端的就業人群。

目前，中國彈性就業人數超過2億，全國就業勞動力7.5億，佔27%。而種種跡象顯示，彈性就業也越來越困難。今年前4個月，中國全國個人所得稅年跌7%，所得稅下跌，若不是民眾的薪水降低了，就是沒工作的人多了，從現實來看，兩者同時存在。

「馬江博說趨勢」指出，今天中國經濟的幾乎所有問題，歸根到底都跟就業有關，北京當局明確將零就業家庭「動態清零」的要求擺上了檯面，並提出「統籌用好公益性職位」。「公益性職位」是指由政府出資的社會管理與公共服務職位，例如公車上的紅袖章、停車場的看管員或社區的監督員等。可見，這項工作的核心任務是「兜底」，確保每個家庭都有就業，都有一口飯吃。

文章指出，中國就業就業失速的核心原因是，民營中小企業這個就業基本盤正在萎縮，中小企業提供了超過95%的就業機會，要真正解決就業問題，必須穩住中小企業基本盤。但中國在疫情3年後，大量中小企業倒閉。

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