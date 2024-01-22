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學歷貶值無助就業！ 中國大學畢業生紛紛「降級」重讀職校

近年中國經濟不景氣，愈來愈多擁有大學學位的中國青年，選擇重返校園深造，甚至轉向報讀過去被公認比大學學歷次一等的職業學校，希望藉此學得一技之長。示意圖。（資料照，路透）

近年中國經濟不景氣，愈來愈多擁有大學學位的中國青年，選擇重返校園深造，甚至轉向報讀過去被公認比大學學歷次一等的職業學校，希望藉此學得一技之長。示意圖。（資料照，路透）

2024/01/22 16:56

相關新聞報導：學歷貶值！中國大學畢業生起薪至少砍30％

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國經濟不景氣，儘管中國當局努力掩蓋情況，但失業人口仍在不斷攀升，對年輕族群衝擊更大。中媒披露，由於大學畢業生就業不易，因此讓愈來愈多擁有大學學位的中國青年，選擇重返校園深造，更有不少人轉向報讀過去被公認比大學學歷次一等的職業學校，希望藉此學得一技之長，以便讓自己更容易找到工作。

根據中媒《第一財經》報導，廣東嶺南職業技術學院在近2年來，已錄取逾150名擁有大學或以上學位的畢業生，而這些人報讀方向主要是心理咨詢師、公共營養師和健康管理師。該校招生辦的何姓老師透露，這些報讀學生多數想去北京、上海、廣州、深圳等大城市工作，如果能多拿一些技術證書，就能拓展一些新空間。

何老師指出，促使這些大學畢業生「回爐」校園的原因，「一是市場需求，單就這些技術證書，在職業學校相對會便宜些；二是就業前景，一些學科的大學生擁有學歷卻缺少職業技術培訓。」他也提到，在就業市場若同時擁有學歷與技術，競爭力相對就大一些，因此他認為，這種大學畢業生「回爐」的現象將會逐漸增加。

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