全面逃離求生！中國偷渡赴美民眾 去年暴增20倍

為了逃離中共的經濟困境和追求生存，中國民眾去年非法入境到美國的人數暴增20倍。圖為中國偷渡客去年10月進入美國。（法新社）

2024/01/09 11:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了逃離中共的經濟困境和追求生存，中國民眾開始前仆後繼地偷渡到自由國度，美國海關及邊境保衛局資料顯示，去年11個月（未計算12月）共有3.1萬名中國人從墨西哥邊界非法入境被捕，但過去10年平均每年只有1500人，足足暴增20倍。

據《CNN》報導，中共在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下展開3年的嚴厲封鎖，導致大量中國人失業，而且在放寬防疫限制1年後經濟仍陷入停滯，完全看不到反彈的希望，讓民眾對習近平所領導的共產黨感到失望。

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另外，中共對言論自由、公民社會和宗教的全面打壓，也是許多中國人逃離的主要原因，這些中國偷渡客加入墨西哥人、委內瑞拉人和瓜地馬拉人的行列，成為在美墨邊境等待機會的難民群體。

隨著逃難中國人越來越多，為此提供服務的商業模式也不斷壯大，目前最常見的方式是先到厄瓜多首都基多中轉，從厄瓜多的中國公民入境人數資料可以看到，原本2022年還只有1.3萬人，到了2023年就暴增成4.5萬人。

這些中國人大部分都不是到厄瓜多旅遊觀光，基多一處公車站有售票員舉著中文字牌「哥倫比亞邊境」，藉此招攬中國偷渡者，當地提供熱帶雨林疫苗接種服務的醫院，更有著中文翻譯的就醫表格。

5年前從中國移民到基多經營旅行社的中國男子透露，基多的超商和百貨商店專門販售北上（前往美墨邊境）所需的裝備和物品，不少中國人也在這裡開起旅館，並向「同胞」提供路線資訊，有住宿業者透露，像他們這樣的商家大約有100間，專門為中國人服務。

來自中國雲南省的28歲鄭姓偷渡客，他父母都是貧困農民，自己也只有高中畢業，從十幾歲開始他就在中國工廠打工，武肺疫情期間他被關在生產路由器的工廠裡無法離開，等到封鎖結束後他換了另一份工作，但這份新工作的老闆卻沒給他發薪水，就算向主管機關投訴也拿不到錢。

鄭男表示，他今年決定嘗試「走線（透過特地路線偷渡到美國）」，他先是和另1名夥伴步行穿越哥倫比亞，卻遭到持槍歹徒搶走手機和錢包，因此他被迫回到基多重新準備，無論如何他都要前往美國。

鄭男說，對於中國普通老百姓來說，生存的確很困難，由於被上層階級剝削了根本賺不到錢，如果父母是官員或商人或許還有出路，但下層民眾看不到希望，就算結婚生子也是走入死循環，「我希望我從未出生，活著太累了。」

從中國偷渡客的路線來看，若是想要自行穿越南美洲和中美洲抵達美墨邊境，至少要花費5000美元（約新台幣15.4萬元），而這已經超過中國工廠工人平均年薪的3分之1。

這條便宜路線包括從亞洲起飛前往厄瓜多的航班，然後用現金支付住宿費、巴士、搭船費用，並且要通過沒有道路的險惡叢林，中國偷渡者通常會在厄瓜多與哥倫比亞邊境小城圖爾坎停留，這使得當地也出現了「偷渡經濟」，居民會向中國人收費後協助辦理證件，讓他們可以在哥倫比亞合法待上10天。

當然，如果有錢的話，中國偷渡客可以付9000至1.2萬美元（約新台幣27.8萬至37萬），由業者安排北上行程。假如能夠拿出2萬美元（約新台幣62萬元）以上那就更容易了，專門經營偷渡的人蛇集團，會協助中國人取得日本的多次入境簽證，從而免簽進入墨西哥，直接前往美墨邊境。

鄭男在基多借到錢後，付了好幾千美元給偷渡業者，從圖爾坎中轉並抵達與加州接壤的墨西哥城鎮提華納，目前他已順利入境美國，暫時被關在邊境拘留中心。鄭男透過簡訊向《CNN》表示，他之後打算找工作並在美國生活。

對於部分中國偷渡者來說，在美墨邊境最後一步路並不像鄭男那麼簡單，有個38歲的中國陳姓女子，帶著11歲和15歲的孩子在墨西哥滯留，她透露自己的丈夫去年因為談論政治、去教堂禮拜而被中國當局逮捕並虐待，接著丈夫就逃到美國，她希望帶著孩子和另一半團聚。

陳女表示，如果不知道有偷渡到美國的方法，那麼留在中國也只能逃到另一座城市躲藏，目前她正盤算著到底是要付錢給偷渡集團，還是要透過賄賂的方式避開邊境警察。

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