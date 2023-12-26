毛澤東130歲冥誕 年輕毛粉齊聚韶山怒喊︰要真正的公有制！

昨（25）日晚間有數萬名年輕人湧向毛澤東老家湖南韶山，更在現場憤怒高呼各種挑戰現今中共政策的口號。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

2023/12/26 16:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年12月26日為中國共產黨領導人毛澤東130週年冥誕，依照中共政府的紀念慣例，中共中央高層將舉行相關座談會，而中國國家主席習近平也將率領黨內要員，前往天安門廣場的毛澤東紀念堂瞻仰遺容。然而卻傳出，昨（25）日晚間有數萬名年輕人湧向毛澤東老家湖南韶山，更在現場憤怒高呼各種挑戰現今中共政策的口號。

長期關注、爆料中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，於今（26）日凌晨發文分享指出，毛澤東老家湖南韶山的廣場銅像前，在25日晚間，突然聚集了一群年約20、30歲的毛澤東粉絲（下簡稱毛粉），這群毛粉有3名主要領隊者，1人負責高喊口號、1人高舉毛澤東遺像，而另1人則高舉印有「人民萬歲」4字及毛澤東畫像的紅旗。

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根據李老師附上的影片顯示，負責帶領這群毛粉高喊口號的年輕男性，不斷帶著眾人憤怒高呼著，「要社會主義，不要資本主義！」、「要走社會主義道路，不要資本主義復辟！」、「要人民的的公有制，不要大官僚所有制！」、「要真正的公有制，不要打着馬列主義旗號的私有制！」。影片最後，這群毛粉還一起齊聲大喊，「要真正的毛澤東思想！」

消息曝光後，這群毛粉公開挑戰中共現行政策的行為，引起許多海外網友熱議，「新文化大革命的幽靈」、「其實毛思想，也是大官僚所有制吧」、「中國可能又處於『文化大革命』的邊緣了」、「真正的公有制？不就一幫懶漢想均貧富嘛」、「習主席已經很努力了，你們再給他一點時間」、「要亡國的時候是這樣的，什麽先天愚型都出來了」、「亂說實話，聚眾示威，不怕他們關燈開坦克來？」。

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