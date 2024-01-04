維穩至上 中國各地高薪招募基層維安人員掀反彈

中國經濟持續低迷，許多企業關廠、減薪和裁員，青年失業率居高不下，但各級政府為了維穩，大舉招募編制外的保全和網格員。（法新社）

2024/01/04 11:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，許多企業關廠、減薪和裁員，青年失業率飆破20%，但各級政府、甚至基層社區為了維穩，大舉招募編制外的保全和網格員。近日，北京市政府招募公車保全員，月薪高達5500元人民幣（下同，約2.4萬台幣），而且包吃、包住，還有紅包，消息傳出後引發輿論反彈。

根據《自由亞洲電台》報導，近日北京市政府急招過年不返鄉的公車保全員，要求應徵者的年齡介於18至55歲，月薪5500元，免費提供食宿、制服和過年紅包。

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目前人在北京的四川江姓民眾受訪表示：「最近北京每輛公車上都有2名保全員，他們應該是防止發生突發事件，不是抓小偷的，每次上車他們就會宣導不能帶易燃、易爆物品上車。」

另有周姓民眾指出，不只是所有的公車，北京各社區的居委會也提升了安保措施，用當局的話說，叫群防群控。周姓民眾受訪說：「我聽他們說，北京的社區居委會、居民小區都在搞什麼群防群控，組織那些大媽，反正特別敏感。在他們的印象中，上訪人員跟恐怖分子差不多。」

除了北京，中國各級政府近來都在大舉招募保全或網格員。經上網搜尋各地保全員薪資待遇，大約為人民幣5000元至6000元，而網格員的入職薪水則在人民幣6000元（約新臺幣2.6萬元）左右，保全員和網格員成為中國目前人手最缺的行業。

所謂網格員是指，中國對社區實施網格化管理所臨時聘用的人員，警方將每個社區劃分成3到5個網格，網格內有網格管理員、網格助理員、網格督導員、網格警員、網格黨支部書記、網格司法力量和網格消防員共7類，分工明確。

北京房山區張姓民眾表示，因為經濟情勢嚴峻，企業欠薪導致討薪事件不斷，政府最擔心社會矛盾演變成群體事件。張姓民眾說：「今年形勢肯定緊張，村里大門口都有崗哨，凡是外來人都要登記，警察都在設路崗。」

根據《每日財經新聞》等中國媒體統計，中國各級政府供養的網格員等非編制人員已突破8千萬人，全年工資合計突破8兆（34.7兆台幣），約占總稅收的40%。

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