中國百業蕭條 廣徵網格員街頭維穩

中國經濟萎縮、財政吃緊，但各地基層政府仍不停擴大維穩編制，招收警務人員、網格員等，以確保政權安全。（彭博）

2023/12/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「自由亞洲電台」（RFA）八日報導，儘管中國經濟連年走下坡，但政府財政支出持續增加。今年初以來，中國各地基層政府不停擴大「維穩編制」，招收警務人員、網格員等，以確保政權安全。公開數據顯示，中國財政供養人員已突破八千萬人，全年工資合計突破八兆人民幣（約三十五．二兆台幣），約為稅收的四十％。

報導指出，中國經濟萎縮、百業凋敝，導致稅收減少、政府財政吃緊。然而，重慶等各地基層政府街道辦事處仍持續招聘網格員，負責社區治安，確保政治穩定。網格員屬臨時聘用人員，警方將每個社區劃分成三到五個網格，網格內有網格管理員、網格警員等七類人員，彼此分工明確。如重慶市璧山區政府網站九月廿六日刊登招聘網格員簡章，擬招聘十八歲至四十五歲具有本科學歷的專職網格員，每月薪水二四○○人民幣，外加五大社會保險。

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網格員「管人」定期巡查社區

RFA發現，中國各地政府幾乎都在招聘網格員，但很少見到招聘公務員。山東一位熟悉公安派出所情況的盧女士受訪表示，比起體制內公務員，網格員負責底層社會安全，任務更加重要，「網格員就是管人的，負責定期巡查，確保社區安全和秩序，即時報告社區內的違法行為，以便向有關部門和警方報告」。盧女士直言，政府不會因財政問題削減維穩經費，招聘網格員費用省不了。

公務員人事支出 佔4成稅收

時事評論人士陸軍認為，中國政府財政供養多少人並非大問題，但是公務員在其位不謀其政才是更大問題，「公務員吃掉了四十％的財政稅收，但他們究竟是否盡力盡責？以前有盯防我的警察跟我講，在他們警隊裡面有十個警察，幹活的只有兩個」。

另一名劉姓評論人士則說，由中國財政支持的職位擴大到村一級群眾組織，隨著中國經濟環境愈來愈差，這些「吃皇糧」的人持續增加，進一步加劇官民矛盾，隨時會引發群體事件。

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