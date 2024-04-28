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美因公殉職案頻傳 德州一週內2位警察離世

美國德州近日傳出2名員警先後因公殉職，左為科珀斯克里斯蒂縣警察凱爾·希克斯（Kyle Hicks），右為哈里斯副警長約翰·科杜（John Coddou）。（圖擷取自Mesquite Police Department/Facebook）

美國德州近日傳出2名員警先後因公殉職，左為科珀斯克里斯蒂縣警察凱爾·希克斯（Kyle Hicks），右為哈里斯副警長約翰·科杜（John Coddou）。（圖擷取自Mesquite Police Department/Facebook）

2024/04/28 14:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州近日傳出兩起警察殉職事件，一名警察在處理家庭糾紛案件時，被當事人槍擊傷重不治。3天後又有一名副警長在調查公路車禍的現場，被一名正在講電話的駕駛不幸撞死。

位於美國德州的梅斯基特警察局（Mesquite Police Department），今（28）日於臉書同時緬懷兩位因公殉職的警員，分別是科珀斯克里斯蒂警察局（Corpus Christi Police Department）的警官凱爾·希克斯（Kyle Hicks），以及哈里斯縣警長辦公室（Harris County Sheriff's Office）的副警長約翰·科杜（John Coddou）。

綜合外媒報導，4月20日科珀斯克里斯蒂郡員警凱爾處理一起家庭糾紛時，被其中一名當事男子開槍擊中，身旁同事隨後為凱爾反擊，當場槍斃該名男子。深受重傷的凱爾在經過治療後仍傷重身亡。凱爾是四個孩子的父親，他在科珀斯克里斯蒂警察局雖然僅服務2年時間，但仍自豪能為當地服務。

科珀斯克里斯蒂警局透過官方臉書向凱爾表示哀悼，並提及凱爾將進行「最後一次服務」，捐贈器官以拯救更多生命。「我們懷著沉重的心情向警察家屬和科珀斯克里斯蒂宣布，凱爾·希克斯警官去世，「2024年4月20日，希克斯警官在執行任務時受傷。我們哀悼失去一位偉大的丈夫、父親、兄弟、兒子、朋友和同事。」

4月23日德州又傳出有警察執行公務時遇害，哈里斯郡副警長約翰·科杜在高速公路調查一起車禍案件時，儘管已先開啟車輛的緊急告示燈，他仍被經過車禍現場的男駕駛開車撞死。

當時該名駕駛正邊開車邊講電話才釀成大禍。科杜馬上被直升機送往附近醫院，最後仍不幸離世，結束20年的警察生涯，享年50歲。

哈里斯郡警長愛德‧岡薩雷斯在社群平台X致哀，「這是哈里斯郡悲傷的一天，我們哀悼一位因公殉職的副手。我們與他的家人、大家庭，還有每天冒著生命危險保衛我們安全的同仁們，一同分擔悲傷。」

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