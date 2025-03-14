查辦「競選小物修容組」直搗花蓮 北檢：未搜傅崐萁住處

台北地檢署。（資料照）

2025/03/14 13:11

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，台北地檢署今天發動第三波搜索，外傳立委傅崐萁住處也遭搜索，據了解，檢調今日僅有搜索李姓被告住處，並未搜傅的住處，全案目前沒有被告遭強制處分。

台北地檢署指揮法務部調查局北機站於2月27日持法院核發的搜索票，搜索戰天下有限公司及其負責人蘇意舜等被告住處共5處所；另於3月11日及今天（14日）搜索李姓被告台中、花蓮居所等共3處所；有傳聞立法院國民黨團總召傅崐萁住處也遭搜索，據了解，檢調並未搜傅的住處。

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據查，「戰天下整合行銷」設立於2014年，負責人為李翠雲，並由劉君仁合夥；「戰天下有限公司」為2022年10月設立，負責人為蘇意舜。

國民黨北市議員鍾小平日前自曝選立委時，傅崐萁「送」他一萬組競選小物，經查鍾所申報政治獻金，確無向「戰天下」支出款項，外界質疑恐有境外勢力介選。名嘴溫朗東也指控，傅此舉恐有「國民黨團立院總召」的期約賄選嫌疑。

溫朗東於2月14日曾赴台北地檢署告發指出，若這些競選小物是由中共提供，讓傅崐萁在立院收買人心，恐涉反滲透法、行賄等。

溫朗東質疑，本案曝光後，戰天下並未說明大量競選小物是否從中國進口，若從中國進口，是否為中共無償提供？這都可從戰天下公司與國外購買證明、資金匯款紀錄進行回溯。傅崐萁辦公室只表示「一切依法」，既然如此，他也只好「依法告發」，希望檢調查明真相。

溫朗東表示，部分藍營立委若有收下傅崐萁的競選小物並發放，卻未申報政治獻金，可能涉偽造文書罪嫌，若將「送的」偽造成「買的」，除涉偽造文書外，也可能涉違反商業會計法，這可能是我國史上最大規模的政治獻金登載不實事件。

溫朗東的告發狀指出，傅與戰天下公司負責人蘇意舜合謀，透過疑似中國製競選小物，而受境外敵對勢力滲透來源中國資助，從事立委選舉相關活動，另發放競選小物給藍營立委，以便取得總召一職，涉商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌。

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