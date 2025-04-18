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    又是比特犬！家中大人突猝逝 美4歲女童慘遭6犬撕咬身亡

    美國印第安那州傳出比特犬攻擊事件。示意圖。（美聯社）

    美國印第安那州傳出比特犬攻擊事件。示意圖。（美聯社）

    2025/04/18 22:00

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕又是比特犬！美國印地安納州日前發生比特犬攻擊事件，一名53歲婦人因病猝逝，獨留在家的4歲女童慘遭6隻比特犬圍攻撕咬，儘管緊急送醫搶救，仍因傷重不治。當地警方指出，為保障人員安全並保存相關證據，犬隻當場被安樂死，目前仍在釐清女童確切死因與事發原因。

    《每日郵報》 （Daily Mail）報導，53歲女子蕾加拉多（Oliva Mora Regalado）當時正在幫姪女照顧其女兒伊芙琳（Evelynn Lopez），未料因慢性病倒地身亡；而4歲女童則獨留屋中，遭到家中6隻比特犬集體攻擊，第7隻（貴賓犬混種）則尚未確定是否有攻擊行為。

    警方表示，伊芙琳的母親回家接孩子時，立即報警並呼叫救護車。救護人員到場後宣告蕾加拉多已經死亡，伊芙琳則被送往最近的醫院搶救，但仍於稍後宣告不治。

    為確保相關人員安全，並保全後續調查所需證據，7隻涉案犬隻全數被施打鎮定劑後安樂死，遺體也已送交實驗室進行檢測。警方初步研判，女童並非在大人監護下發生意外，加上犬隻數量多、品種具攻擊性才導致憾事發生，案情特別，引發外界關注。

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