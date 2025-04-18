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    若烏俄停戰無望 魯比歐：美國將抽身、放棄介入調停

    美國務卿魯比歐表示，若不存在達成和平的可能性，美國將從烏俄談判中抽身。（路透）

    美國務卿魯比歐表示，若不存在達成和平的可能性，美國將從烏俄談判中抽身。（路透）

    2025/04/18 22:07

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務卿魯比歐18日表明，若烏克蘭與俄羅斯不存在終結戰爭的可能性，那麼美國需要放棄介入調停，且會在數日內作出決定。此為華府自2022年俄國對烏國發動全面入侵至今，所做出最明確的一次「抽身」宣示。

    在巴黎與歐洲盟友和烏克蘭領導層會晤後，魯比歐表示，「若不可能結束在烏克蘭的戰爭，我們需要前進」，強調「我們現在需要非常迅速地決定，我說的是數日之內，此事是否可行」、「我們也還有其他要專注的優先事項」。

    根據國務院聲明，魯比歐分別向歐洲盟友、烏克蘭及俄羅斯外交部長拉夫羅夫，提出美國擬定的和平計畫大綱，「美國架構在巴黎獲得的正面回應，顯示出若各方致力締結協議，便有可能達成和平」。

    魯比歐談到，在巴黎的會議，是要談論更加具體的終結戰爭要件，以及判斷這場戰爭是否能夠終結，「如果停戰遙不可及，我想總統（川普）大概會說就此告一段落」、「這不是我們的戰爭，不是由我們挑起。美國過去三年一直幫助烏克蘭，我們希望戰爭結束，但這並非我們的戰爭」。

    川普14日才在社群媒體發文稱「俄烏戰爭是拜登的戰爭，不是我的」、「我跟這場戰爭一點關係都沒有，但我正努力讓死亡和破壞停下來」。

    美國與烏克蘭已在上月達成30天無條件停火協議，但不被莫斯科接受，並持續對烏國發動空襲，包括13日發射彈道飛彈，攻擊烏克蘭東北部鄰近烏俄邊界的蘇米市，造成包括兒童在內至少35人喪生；18日對卡爾科夫發射一枚飛彈，造成1人死亡，6名兒童在內82人受傷。

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