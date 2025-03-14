檢調搜索花蓮員工宿舍 傅崐萁現身喊冤稱沒違法

傅崐萁今天中午出面受訪。（記者田裕華攝）

2025/03/14 13:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕檢調今搜索立法院國民黨團總召傅崐萁花蓮住處，疑與先前被告發的「競選小物案」偵辦有關。傅崐萁今受訪強調，這都是20元的東西，沒有任何一件違反選罷法，他對此表達嚴厲譴責，請賴清德總統不要再用司法暴力追殺在野黨。

傅崐萁表示，今天上午由沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮的員工宿舍進行搜索。請問已經偵結的案子可以這樣搞嗎？說違反會計法可以這樣做嗎？

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傅崐萁強調，團購競選小物案在2024大選前已被各地民進黨候選人告發，並且各地地檢署都已偵結，所有團購一切合法，且與境外資金無關，各地地檢署全部簽結，結果沒有管轄權的北檢今天還到花蓮搜索員工宿舍，想要把澆水種花種草的職工帶走，再違反偵查不公開洩密給特定媒體，製造話題，請賴清德不要再用拙劣的方式追殺在野黨。

傅崐萁說，民進黨面對史上最團結的國民黨團，用此方式恫嚇在野黨，企圖扭轉社會話題，抹黑抹紅在野黨，社會大眾早看破手腳，請賴清德總統停止追殺。

檢調今搜索立法院國民黨團總召傅崐萁花蓮住處，疑與「競選小物案」偵辦有關。（記者田裕華攝）

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