傻眼！南韓身障運動會270元便當「長這樣」 官方出面致歉

南韓第19屆忠清北道身障運動大會便當，還沒吃就空空如也，忠州市為此道歉。（圖擷自@JPPY86「X」帳號）

2025/04/30 15:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這便當還沒被人吃過就長這樣！南韓第19屆忠清北道身障運動大會爆出醜聞，24日在忠州市虎岩體育館開幕時，提供給參賽者的1.2萬韓元（約新台幣270元）便當幾乎是空空如也，忠州市29日在官方YouTube頻道上傳道歉影片。

據《YTN》報導，從網路上流傳的圖片可以看到，便當盒裡面只有1根青辣椒、海苔、泡菜、醃製紫蘇葉，旁邊則有1碗白飯和1碗湯，完全看不到肉類主菜的蹤影．整個便當盒看起來相當空蕩。

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經營忠州市官方YT的市府新媒體負責人金善泰，29日和忠州身障體育協會組長郭英愛（곽영애，音譯）一起出現在鏡頭前道歉。郭英愛表示，協會之前在尋找能為運動會提供帳棚、桌椅等一切設施的業者，最後選擇了目前這間公司。

郭英愛說，協會在訂購前有先試菜，當時覺得還不錯，沒想到開幕當天所準備的1400份便當中，只有前1100份有主菜辣炒雞肉，後面的除了沒有主菜之外，份量也越來越少，到最後的6、70份簡直是慘不忍睹。

郭英愛指出，業者在鬧出爭議後，承諾不會收取帳篷租賃費，並將便當價格降至6000韓元（約新台幣135元），但她認為6000韓元還是太貴了，將進一步爭取更低的金額。

金善泰表示，沒有好好照顧來到忠州的客人，市府真的要為此致歉；郭英愛也坦言協會在選擇業者時沒能再三確認，確實負有最大的責任，對參賽者感到十二萬分的抱歉。

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