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    中國打壓台灣缺席方濟各喪禮惹議 恐衝擊新教宗選舉親中路線

    樞機主教們在聖伯多祿大教堂瞻仰教宗方濟各遺容（圖）。中國缺席了這場喪禮，引發外交爭議及後續效應的討論。 （法新社）

    樞機主教們在聖伯多祿大教堂瞻仰教宗方濟各遺容（圖）。中國缺席了這場喪禮，引發外交爭議及後續效應的討論。 （法新社）

    2025/04/29 20:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕教廷將於5月7日舉行新教宗選舉會議，中國因台灣問題缺席教宗方濟各（Pope Francis）喪禮的消息引發關注。法籍神學家陳立邦（Michel Chambon）在《天亞社》（UCA News）撰文透露，北京曾要求教廷拒絕台灣代表團，遭拒後選擇缺席。他批評此舉形同對教廷「一記耳光」，恐削弱樞機團選舉中親中路線的說服力。

    陳立邦指出，中國此舉顯示其或許無意與教廷真誠合作，甚至視梵蒂岡為施壓對象。方濟各喪禮在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行，逾160國代表出席，包括台灣。陳立邦說，全球14億天主教徒矚目此儀式，中國缺席格外顯眼。諷刺的是，喪禮《信友禱詞》最後以中文誦讀，凸顯方濟各對中國的重視。

    他回顧，方濟各在位12年屢次表達對中國的關懷，並於2018年簽署主教任命臨時協議。儘管爭議不斷，方濟各堅持與北京溝通，但中國最終未派代表出席喪禮。陳立邦認為，北京因台灣問題抵制喪禮，更暴露其國際立場矛盾：一方面批評美國霸權、倡導多邊主義，另一方面冷落多邊主義代表方濟各，令人質疑其誠意。

    文章指出，中國譴責他國霸權，卻未尊重服務普世的方濟各，加深外界疑慮：中國是否真與其批評的強權有別？陳立邦強調，中國缺席將影響「選舉教宗的秘密會議」（Conclave），削弱主張與北京對話的樞機主教立場。在兩極化世界中，北京此舉對教會及全球關係不利。他認為，世界需要超越國界的人物，中國行為令人遺憾。

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