認洩個資助罷綠議員連署40萬交保 基隆市民政處長張淵翔請辭獲准

基隆市民政處長張淵翔請辭獲准。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/04/30 16:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府民政處長張淵翔因涉及利用職務洩露個資協助國民黨連署罷免民進黨議員，民進黨基隆市黨部主委林明智與市議會民進黨團總召張之豪要求市長謝國樑負起政治責任，徹查市府共犯，也呼籲市府公務員勇敢站出來，「現在不講將來就要到法院講」；基隆市政府發言人呂謦煒表示，張淵翔今天已向市長謝國樑請辭獲准，由副處長趙明華暫代處長。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，基隆市政府民政處長張淵翔涉違反個人資料保護法及偽造文書，法官裁定40萬元交保，並限制住居，同時還有共犯未到案；基隆市長謝國樑今天表示，尊重司法，市府還是有非常多努力工作、奉公守法的員工，繼續努力把工作做好。

請繼續往下閱讀...

林明智表示，張淵翔是政務職任用，他出了任何問題第一時間就應該停職查辦。他並指出，張之豪第一階段提議罷免連署名冊720人，不合格率43%，目前已啟動司法調查，呼籲選委會啟動行政程式，調查提案人數。

張之豪則質疑，張淵翔是第一次洩露個資嗎？還是累犯，希望謝國樑清楚交代來龍去脈，不要讓這些少數違法亂紀的人毀壞基隆市政府的名聲，呼籲市府相關人員如果知道什麼現在就出來當深喉嚨，因為現在不講，就要去法院向法官講，呼籲市府奉公守法的公務員勇敢站出來。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸則激動地說，志工是到市場辛苦宣講，一張一張收連署書，謝市府的民政處、選委會人員，領的是民指民膏，卻違法到這種程序，令人不可思議。

他表示，利用戶政系統個資協助國民黨連署，嚴重違反人權，還可以交保，他代表民眾嚴厲譴責市府。他表示，昨天連署站的連署人數是平時的2倍，民眾說「用爬也要爬進去連署」。

民政處長張淵翔涉利用職務洩露個資助罷免，民進黨基隆黨部和市議會黨團要求謝國樑負起政治責任。（記者盧賢秀攝）

「基隆絕沛」領銜人陳青逸認為市府官員領的是民脂民膏，卻洩漏個資，違反人權，市民無法接受，嚴厲譴責市政府。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法