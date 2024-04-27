小心！美佛州迪士尼樂園禁穿洞洞鞋搭手扶梯

美國佛州迪士尼樂園近日頒布新的安全規定，禁止遊客搭乘手扶梯時穿著洞洞鞋。（美聯社）

2024/04/27 15:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月美國佛州迪士尼樂園有位遊客在搭乘手扶梯時，腳上的卡駱馳（Crocs）「洞洞鞋」不慎被手扶梯踏階「吞掉」。近日佛羅里達州的迪士尼樂園宣布，禁止遊客搭乘樂園內的手扶梯時穿著「洞洞鞋」。

根據Inside the Magic，美國佛羅里達州迪士尼樂園在EPCOT（Experimental Prototype Community of Tomorrow）園區的手扶梯貼上「禁止洞洞鞋」的標示，避免又有遊客的洞洞鞋卡進手扶梯縫隙的慘案。

Inside the Magic是專門報導迪士尼樂園動態的網站，今年1月就曾指出有旅客在搭乘EPCOT園區的手扶梯時，有雙洞洞鞋的前端直接卡進電扶梯的縫隙，造成電扶梯停擺，直到維修完畢才繼續開放使用。

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遊客仍可穿洞洞鞋進入佛州迪士尼，只是如果要到別的樓層活動，恐怕只能改走樓梯或搭乘電梯，或是更換鞋子來搭手扶梯。Inside the Magic建議穿著運動鞋前往迪士尼，不僅能增加舒適度，也能為雙腳提供更多保護，避免被電扶梯吞掉。

2017年一名5歲的英國男孩在杜拜搭乘飯店手扶梯時，因穿著洞洞鞋而被卡進縫隙，失去大拇指，腳底的韌帶也被機器嚴重破壞。男孩母親呼籲大眾，洞洞鞋很危險，不應該穿著它搭乘手扶梯。

網友分享佛州迪士尼樂園EPCOT主題園區中，陸地館 （The Land Pavilion） 內的手扶梯上貼有禁止洞洞鞋的告示貼紙。（圖擷取自MagicbandManiac+/X）

專門報導迪士尼樂園動態的網站Inside the Magic指出，今年1月有旅客的洞洞鞋卡進EPCOT園區的手扶梯。（圖擷取自SnooDingos8800/Reddit）

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